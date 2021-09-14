軍備競賽加劇 專家：朝武器研發近年勝韓

路透社報道，自從朝鮮2018年起暫停試射洲際彈道導彈以來，就傾力研發可以避開監測和能精準攻擊韓國目標的導彈，特別是美韓2017年達成協議、韓國導彈載量限制撤銷後，兩韓短程武器競賽漸趨白熱化。韓國官員視更大型和更佳的短程彈道導彈為減少對美國依賴的良方，國防部長鄭景斗去年稱，韓國已研發出「玄武4」型彈道導彈，擁有800公里射程和2噸彈頭載量，「有足夠射程和全球最大載量，以保護朝鮮半島和平」，明顯針對朝鮮。

韓稱有足夠載量「保護朝鮮半島」

朝鮮亦不甘示弱，領袖金正恩今年1月表示，朝鮮已有能力將核彈頭微型化以放進戰術武器上。路透社稱，朝鮮已到達快將部署戰術核武器的階段，其在近年兩韓軍事競賽中，也似乎已超越對方。分析指出，朝鮮今年初測試的KN-23短程彈道導彈改良版，能夠載上2.5噸彈頭，比韓國的更強。韓國日前亦宣布成功試射潛射彈道導彈，是唯一非擁核國擁有這類導彈，朝鮮雖然號稱擁有更強的潛射導彈，但在潛艇技術上不及韓國。

朝鮮今次試射「戰略武器」是在美國、日本和韓國核談判代表周二在日本東京開會以及中國外長王毅周二訪韓前夕進行。自2019年河內美朝峰會破裂後，朝鮮核談判陷入僵局。拜登政府上台後多次表示願與朝鮮談判，國務院朝鮮事務特別代表金星容曾稱已準備好「在任何時間、任何地點」與朝方會面。但朝鮮似乎無意讓步，今次已是今年內第4次試射導彈，國際原子能機構（IAEA）上月更表示，平壤疑已重啟寧邊核反應堆，恢復生產核武材料「鈈」。

（綜合報道）