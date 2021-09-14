巡航導彈較難被偵測 戰略武器具牽制作用

˙巡航導彈由噴射發動機推進，一般飛行速度為每小時約800公里，它們具備自我導引能力，能按衛星定位導航飛行，可迂迴向目標前進，其飛行高度較低，較難被偵測到；大部分巡航導彈非設計為搭載核彈頭，現時搭載核彈頭的巡航導彈多為中美俄等核武強國所有。

洲際彈道導彈射程長，距離可以超過1萬公里，長時間在高空飛行，而且速度高，可達每秒5公里。

戰略武器與戰術武器有何分別？

˙戰術武器主要打擊對敵軍行動有直接影響、具有即時軍事價值的小型目標，短程導彈、反艦導彈和多管火箭炮等都屬於這類武器，甚少可裝載核彈頭。戰略武器指可改變戰局的重要武器，具有戰略上牽制敵人作用，例如摧毁對方的軍事基地、指揮中心、武器工廠以至能源基建等，殺傷範圍較大，如洲際導彈、戰略轟炸機、核潛艇和航空母艦等。戰略武器能否安裝核彈頭，要視乎能否將核彈頭微型化。朝鮮領導人金正恩曾稱研發更小彈頭是首要目標，聯合國一個小組年初發表報告警告，朝鮮已有能力將核彈頭微型化至放進洲際彈道導彈內。

朝鮮有否違反國際規定？

˙聯合國安理會一系列相關決議案只禁止朝鮮研發和測試洲際導彈技術，但不含飛行高度較低、距離較短的巡航導彈，因此朝鮮今次做法並不違反國際禁令。

（綜合報道）