朝鮮稱成功試射新型巡航導彈 官媒強調「戰略武器」 專家：暗示具核能力

朝官媒稱擊中1500公里外目標

《勞動新聞》刊登了新巡航導彈飛行及從流動發射台發射的照片。朝中社稱，這款長程巡航導彈沿着朝鮮領土和領海上空，以橢圓形和8字型的軌迹飛行了約126分鐘，最後擊中1500公里外目標墜落朝鮮領海。報道指出，這項武器研發受黨和中央重視，是更有力保障國家安全、遏制敵對勢力和反朝軍事挑釁的有效手段，具重要戰略意義，其試射成功達成勞動黨第八次代表大會提出的國防科學發展和武器系統研發5年規劃重點目標。

國家領導人金正恩沒有親自到場視察，只有勞動黨中央政治局常委兼書記朴正天、軍需工業部副部長金正植和國防科學院黨委書記全日好等在場。朴正天叮囑相關部門繼續開發增強國防力量和戰爭遏制力的科研項目。

朝鮮正因發展核武及彈道導彈計劃被國際制裁，但聯合國安理會決議案並未禁止平壤研發巡航導彈。韓聯社指出，巡航導彈雖易於精確打擊，但速度和射程不如彈道導彈，搭載的核彈頭重量也需大幅減輕。不過，美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）說：「這是朝鮮第一枚明確設計為具有『戰略』角色的巡航導彈，是擁有核能力系統的常見委婉說法。」

展示自主研製能力 政治意義較大

對於外界關注的，為何此次朝鮮發射的是巡航導彈，而不是彈道導彈？軍事評論員宋忠平接受香港中通社記者採訪時表示，朝鮮試射巡航導彈的政治和科技意義要強於軍事意義，就是告訴美日韓，朝鮮有自主研製巡航導彈的能力。他指出，朝鮮的彈道導彈技術相對來說成熟一些，但精準度差一些；而巡航導彈的精準度高一些，但突防能力會弱一些。巡航導彈需要覆合制導，比如用衛星、圖形匹配和雷達制導，而且朝鮮沒有獨立自主的衛星導航系統，完全需要藉助外力協助，這些對朝鮮的軍事工業都帶來很大挑戰。詹姆斯·馬丁核不擴散研究中心的導彈研究員劉易斯（Jeffrey Lewis）指出，這類巡航導彈的威脅不亞於彈道導彈，「這是另一種系統，其設計目的是在防禦雷達下飛行或繞過這些雷達飛行」。

暫未知朝鮮是否掌握了可將核彈頭縮小到搭載於巡航導彈的技術，但金正恩今年曾表示，研究彈頭微型化是首要目標。韓國梨花女子大學朝鮮研究系教授朴遠建（Park Won-Gon，譯音）指出，這款導彈能構成相當大的威脅，「若朝鮮能充分微型化核彈頭，就能裝上巡航導彈」，他又認為朝鮮今次試射是回應美韓上月的聯合軍演。BBC指出，部分人可能視平壤今次是低程度的挑釁，其目的是試水溫，看國際社會有何反應。

BBC：目的試水溫 看國際反應

韓國軍方昨沒透露是否偵察到朝鮮今次試射，但稱正與美國合作仔細分析。美國印太司令部表示，正就朝鮮最新動作與盟友和合作伙伴協調，「這舉動突顯朝鮮持續發展其軍事項目，並對其鄰國和國際社會構成威脅」。日本內閣官房長官加藤勝信昨稱，將與美國和韓國密切監察有關情况。

（法新社/路透社/韓聯社/中通社）