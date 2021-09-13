疫下難親身見面 社交平台復受寵

南加州大學數碼社交媒體教授諾思（Karen North）向科技新聞網站Recode稱，社會經歷碎片化多年，人們現實生活中較少相同經歷，但疫情突然令所有人都有共通體驗而重新凝聚。媒體心理學研究中心總監拉特利奇（Pamela Rutledge）稱，透過不同社交平台互相連結的能力不僅能紓緩孤獨感，亦令人感到自己並非獨自應付困境而減少恐懼。

用戶憤怒帖文迴響大 學者憂惡性循環

但市場研究機構Brandwatch調查發現，自去年中透露有意刪除社交媒體帳號的人急升，有部分出於社交媒體未能完全滿足親身互動的社交需要，長期密集使用反致疲勞。耶魯大學上月中最新研究亦顯示，社交媒體用戶表達的憤怒情緒往往能獲最多「讚好」與「分享」，卻導致用戶發布更多憤怒帖文的惡性循環。帶領研究的學者指，現時民眾日漸習慣在網絡公共空間討論對社會影響深遠的議題，不少言論由憤怒情緒驅動，與不實資訊加劇流傳關係密切，身為公民需了解互動平台的設計如何影響選擇表達自己的方式。

（Axios/Vox）

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