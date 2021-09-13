受排擠者變聚會搞手 齊抗疫下孤獨 設群組邀全美民眾參與 盼正面影響彼此人生

【明報專訊】美國一名女子遭朋友暗中排擠，事發經過被目擊者拍片公開，掀起網上熱話。女子未有因友誼破裂而消沉，除了獲支持她的大量網民邀請在現實生活上見面，她亦主辦聚會，讓不少因新冠病毒疫情限制感到孤獨的網民有機會建立全新的人際網絡，期盼藉以與更多有需要的人同行。
「如果你的名字是瑪麗薩（Marissa），請你聽好：我聽到你的朋友故意選你出遠門的那個周末舉行生日派對。」23歲的戲服設計師梅茲（Marissa Meizz）今年5月中收到多名友人通知，收看這段累計點擊率逾1400萬的TikTok短片後，未幾便確認自己就是那位被朋友排除在生日派對以外的女主角。梅茲難過之餘亦透過TikTok影片交代自己友情破裂的始末，隨即引爆大量網民回應。
自白友情破裂 翌日收大量派對邀請
梅茲向《紐約時報》稱，自白過後的數天裏接獲超過5000個信息，不少陌生人邀請她出席生日派對與婚禮等宴會，亦有人希望與她成為筆友，令她思及因疫情令人長期無法與親友親身互動之際，「我如何能利用這些影響力去幫助別人？」隨着各地疫情限制放緩，她在6月首次呼籲希望認識新朋友的網民在某個周末到紐約中央公園碰頭，吸引約200人出席，成為她設立網上社群「告別寂寞朋友」（No More Lonely Friends，NMLF）的契機。
NMLF以頌揚友誼為宗旨，希望在安全環境下讓全國各地民眾認識新朋友，為彼此人生帶來正面影響。組織至今已曾在洛杉磯、三藩市和華盛頓等地舉行多次免費聚會，聚會資訊主要透過TikTok發布。為免聚會成爆疫起點，梅茲只選在疫苗接種率較高地區的戶外舉辦，期望疫情放緩後將聚會擴展至其他國家。她形容參與聚會者「已成大家庭」，直言沒再跟排擠自己的舊朋友交談，「我現在擁有的朋友已夠多了」。
參與者稱認識新面孔感釋放
曾出席三藩市聚會的糕點師格勞爾（Max Grauer）說，因疫情接連被困在家中數月後，能出門認識新臉孔令他「感到釋放」，「在某些時刻，所有人都會出現孤獨感，或覺得自己沒有朋友」。來自費城的精神健康顧問米蘇拉科（Makenna Misuraco）對梅茲被排擠並將難堪經驗轉化為正面動力的做法深以為然，「社交媒體可以是非常糟糕的地方，但同樣能幫助渴求良好人際互動的人」。
不少研究指出，疫情下限制聚會等防疫措施，以至經濟前景不明、家庭暴力風險增加等因素已對民眾的精神健康形成負面影響，例如歐盟委員會今年7月公布去年4月至7月進行的調查顯示，歐盟成員國18至25歲的青年有35%表示在疫下感到孤獨，較2016年高4倍。
研究：逾八成受訪者疫下現抑鬱
美國邁阿密大學去年10月發表報告亦顯示，約1000名完成網上問卷的18至35歲人士中，多達八成在疫下出現顯著抑鬱徵狀，61%出現中等至嚴重焦慮，30%有酗酒問題。多名醫學專家在《英國醫學期刊》撰文警告疫情對精神健康長遠可能構成損害，對發育階段的兒童及青少年的影響尤惹關注，即使暫未見抑鬱徵狀亦應多加留意。