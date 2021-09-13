受排擠者變聚會搞手 齊抗疫下孤獨 設群組邀全美民眾參與 盼正面影響彼此人生

「如果你的名字是瑪麗薩（Marissa），請你聽好：我聽到你的朋友故意選你出遠門的那個周末舉行生日派對。」23歲的戲服設計師梅茲（Marissa Meizz）今年5月中收到多名友人通知，收看這段累計點擊率逾1400萬的TikTok短片後，未幾便確認自己就是那位被朋友排除在生日派對以外的女主角。梅茲難過之餘亦透過TikTok影片交代自己友情破裂的始末，隨即引爆大量網民回應。

自白友情破裂 翌日收大量派對邀請

梅茲向《紐約時報》稱，自白過後的數天裏接獲超過5000個信息，不少陌生人邀請她出席生日派對與婚禮等宴會，亦有人希望與她成為筆友，令她思及因疫情令人長期無法與親友親身互動之際，「我如何能利用這些影響力去幫助別人？」隨着各地疫情限制放緩，她在6月首次呼籲希望認識新朋友的網民在某個周末到紐約中央公園碰頭，吸引約200人出席，成為她設立網上社群「告別寂寞朋友」（No More Lonely Friends，NMLF）的契機。

NMLF以頌揚友誼為宗旨，希望在安全環境下讓全國各地民眾認識新朋友，為彼此人生帶來正面影響。組織至今已曾在洛杉磯、三藩市和華盛頓等地舉行多次免費聚會，聚會資訊主要透過TikTok發布。為免聚會成爆疫起點，梅茲只選在疫苗接種率較高地區的戶外舉辦，期望疫情放緩後將聚會擴展至其他國家。她形容參與聚會者「已成大家庭」，直言沒再跟排擠自己的舊朋友交談，「我現在擁有的朋友已夠多了」。

參與者稱認識新面孔感釋放

曾出席三藩市聚會的糕點師格勞爾（Max Grauer）說，因疫情接連被困在家中數月後，能出門認識新臉孔令他「感到釋放」，「在某些時刻，所有人都會出現孤獨感，或覺得自己沒有朋友」。來自費城的精神健康顧問米蘇拉科（Makenna Misuraco）對梅茲被排擠並將難堪經驗轉化為正面動力的做法深以為然，「社交媒體可以是非常糟糕的地方，但同樣能幫助渴求良好人際互動的人」。

不少研究指出，疫情下限制聚會等防疫措施，以至經濟前景不明、家庭暴力風險增加等因素已對民眾的精神健康形成負面影響，例如歐盟委員會今年7月公布去年4月至7月進行的調查顯示，歐盟成員國18至25歲的青年有35%表示在疫下感到孤獨，較2016年高4倍。

研究：逾八成受訪者疫下現抑鬱

美國邁阿密大學去年10月發表報告亦顯示，約1000名完成網上問卷的18至35歲人士中，多達八成在疫下出現顯著抑鬱徵狀，61%出現中等至嚴重焦慮，30%有酗酒問題。多名醫學專家在《英國醫學期刊》撰文警告疫情對精神健康長遠可能構成損害，對發育階段的兒童及青少年的影響尤惹關注，即使暫未見抑鬱徵狀亦應多加留意。

（紐約時報/衛報）

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