英衛生大臣：英格蘭棄疫苗護照

料不再有封城行動

賈偉德接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，疫苗護照計劃仍是後備選擇，但目前「不會繼續」執行。他說：「我從不喜歡只是從事日常活動就叫人『必須出示你的證明文件』之類的主意。」

儘管英國目前確診個案仍算多，但賈偉德指出，現行接種新冠疫苗計劃顯然發揮着作用，國內接種率穩定增加下，無必要藉疫苗護照來催谷接種率。但蘇格蘭此前宣布，下月起參與音樂節活動和去夜總會要出示疫苗護照。

首相約翰遜本周料將宣布今年秋冬應對新冠病毒的計劃。首相府昨天表示，約翰遜或將廢除《新型冠狀病毒法》某些權力，例如剔除勒令某些場所關閉、限制人群聚集、停課、拘留受感染者等權力。賈偉德昨稱，預計不會有再多的封城行動。

下周開展青少年疫苗接種

《觀察家報》周日較早前已披露英格蘭疫苗護照計劃面臨夭折，並指國民保健服務（NHS）高層已收到簡報，9月22日起展開針對12歲至15歲青少年的疫苗接種計劃。目前英國逾八成年滿16歲人士已完成接種兩劑疫苗。賈偉德向天空新聞台稱，政府4名醫務主管仍在研討。

（英國天空新聞/BBC/路透社/彭博社）