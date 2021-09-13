美國沙特互相疑慮 勢損雙邊關係

美難掩對沙特資助恐怖分子疑慮

911施襲者以沙特人佔大多數，幕後主腦拉登更來自沙特豪族，事件難免影響沙特與美國的關係。美國萊斯大學貝克公共政策研究所專家烏爾里克森（Kristian Coates Ulrichsen）上周四（9日）投書半島電視台稱，美國對於施襲者與跟沙特的千絲萬縷關係，雖以外交手段等處理，但仍存在對沙特資助恐怖分子的憂慮。像在2009年，時任國務卿希拉里指，沙特國內私人捐助者仍是全球遜尼派恐怖組織最重要資金來源。

沙特的憂慮則始於2011年起的連串事件，烏爾里克森稱在沙特眼中，美國「放棄」區內長期合作伙伴埃及總統穆巴拉克、美國被揭在2012至13年秘密跟伊朗對話，都較911的後果更令人憂慮；沙特記者卡舒吉被殺、及沙特為首聯軍在也門的軍事行動，反過來引起美國政界和公眾批評。烏爾里克森稱，沙特對美國安全保證的懷疑，亦影響兩國未來關係，例如2019年沙特石油設施受伊朗攻擊，時任美國總統特朗普卻沒回應。

沙特對美安全保證起懷疑

在沙特與區內國家普遍認為美國有意撤出中東下，沙特也嘗試在國安合作上「分散投資」，例如副防長在阿富汗上月變天後數日，就跟俄羅斯簽訂軍事合作協議。

（半島電視台）