FBI解密：兩沙特人涉支援911劫機者 包括駐美外交官情報人員

在這份長16頁的FBI內部備忘，編寫日期為2016年4月，涉及數名與沙特政府有聯繫人物，有否在加州為劫機者提供「行程協助、住宿和財政」支援的調查內容。文件提到蘇麥瑞（Fahad al-Thumairy）和巴尤米（Omar al-Bayoumi）兩名被調查人物名字，兩名劫機者則為哈茲米（Nawaf al-Hazmi）和米哈達爾（Khalid al-Mihdhar），他們有份騎劫美國航空77號班機撞向五角大樓。

疑曾盤問沙特駐美使館職員

FBI在2015年盤問一名代號「PII」的人，PII曾接觸過包括蘇麥瑞和巴尤米等涉嫌為劫機客提供支援的人，據前日公開文件，他在調查中承認曾向兩名劫機者透露其他懷疑恐襲支援者常到的餐廳地點。惟「PII」否認受指示而行，聲言僅是出於好心。《每日郵報》參考其他法庭文件分析指，「PII」是曾任職沙特駐美國大使館的賈拉（Mussaed Ahmed al-Jarrah）。

部分內容與2004年報告相反

蘇麥瑞911前任職沙特駐洛杉磯領事館，新解密文件顯示他在911前逾一年，曾指派一名助手協助剛抵埗的兩名劫機者，告知助手該兩名劫機者是「兩位非常重要的人」。

NPR指出，這點跟2004年911調查報告稱「沒有找到證據顯示蘇麥瑞為兩名劫機者提供援助」的說法相反。另外，當局分析其電話紀錄後，發現他涉嫌在1999年致電到沙特一個家庭，該家庭有兩人後來成為關塔那摩監獄的囚犯。

涉事者稱曾巧遇劫機者

巴尤米被FBI視為沙特情報人員，文件顯示巴尤米向FBI聲稱，他在洛杉磯一間餐廳巧遇兩名劫機者。巴尤米聯同另一男子，較劫機客早一個月登記入住加州卡爾弗市一間酒店，該男子的電話號碼跟蓋達組織領袖拉登一名助手的顧問有聯繫；巴尤米與該男子跟沙特駐洛杉磯領事館亦有聯繫。

《華爾街日報》稱無法確認這兩名男子的下落，半島電視台指蘇麥瑞和巴尤米在911前數星期已離開美國。當局今次公布文件源於總統拜登在本月3日，下令司法部考慮解密FBI就911調查部分檔案的一些材料。當年恐襲的19名劫機者中，有15人來自沙特阿拉伯，沙特政府多年來都被質疑涉及恐襲；沙特駐美國大使館上周三（8日）曾表示歡迎公開FBI文件，並指任何指控利雅得參與911恐襲的說法都是絕對錯誤。

遇難者家屬：沙特人秘密已曝光

代表恐襲罹難者家屬的組織「9/11 Families United」發聲明，指「沙特人的秘密已被曝光，沙特早就應該承認其官員在美國領土殺害數千人一事的角色」。另有遇難者家屬的代表律師表示，FBI的調查結果證實他們在訴訟中就沙特政府對911恐襲擊責任而提出的論點，當局公開的文件與至今收集到的公開證據，顯示蓋達組織如何在沙特的協助下在美國境內運作。

（綜合報道）