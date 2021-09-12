控疫不力 法前衛生部長被控「危及他人性命」

58歲的比贊（Agnes Buzyn）2017年接任衛生部長，在2020年2月、即法國出現首宗新冠個案數周後辭職，以競逐巴黎市長。她最初對疫情的評估備受批評，在當年1月曾稱，實際上不會有從武漢輸入病例的風險，其後又說「病毒在人群中傳播的風險很小」。不過她到6月選舉落敗後受訪時說：「當我離開衛生部時，我哭了，因為我知道海嘯就在我們前面。從一開始我只想着一件事：新冠病毒。我們應盡一切努力停止它。」她又稱，早在去年1月初已通知總統和總理該病毒的危險。法國疫情爆發初時醫護人員個人保護裝備短缺，尤其是口罩，比贊備受批評，因她在1月曾堅稱國家有數以千萬個口罩庫存防疫，政府初時亦質疑口罩作用。

擁有特權可起訴政府部長的共和國司法法院經調查後，檢控官上周五宣布控告比贊危及他人性命罪，但沒有起訴另一罪行「未能阻止災難」罪。比贊同日抵達法庭出席聆訊時表示，樂見自己有很好機會可說明事件真相，強調她不會「讓政府及身為部長時自己的行動受到質疑，因我們為國家應對仍在持續的全球危機，做了很多準備」。

（法新社/euronews）

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