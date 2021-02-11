路透：美擬下月准5-11歲打BNT 莫德納料11月同獲緊急授權

消息：福奇對批出莫得納許可樂觀

美國學童近幾周開始復課，不少家長都關注在Delta變種病毒肆虐下，衛生當局是否批准讓更年輕兒童接種。路透社上周五（10日）引述知情人士稱，衛生官員預計輝瑞能蒐集到足夠的臨牀測試數據，本月底向美國食品及藥物管理局（FDA）申請為5至11歲兒童接種的緊急使用授權，預計FDA可在申請提交後3周內，判定年齡較小的兒童接種新冠疫苗是否安全和有效，因此認為10月底就能獲批。其中一名消息人士又稱，白宮首席醫療顧問、國立過敏與傳染病研究院（NIAID）總監福奇（Anthony Fauci）上周五在有數千名國家衛生研究院職員參加的視像會議上，概述了有關時間表。

消息人士又透露，福奇稱莫德納公司（Moderna）蒐集和分析5至11歲兒童的數據可能較輝瑞多花3周時間，他估計可能約在11月對莫德納疫苗作出決定，另一消息人士說，福奇對批出莫德納許可時間表的看法似乎很「樂觀」。

美研究：青少年打BNT患心肌炎增

不過，美國加州大學一項最新研究顯示，健康的12至15歲男童接種BioNTech疫苗後出現心肌炎的住院風險，是感染新冠肺炎而住院的4至6倍。這份上周四發表的研究分析了2021年上半年美國12至17歲青少年在接種BioNTech疫苗後的不良反應，發現12至15歲男童接種後出現心肌炎的機會為每百萬人162.2宗，16至17歲有94宗，少女數字明顯較少，兩年齡層比率分別為13.4及13宗。按照美國目前的入院率來看，健康男童在120日內因感染新冠肺炎而入院的比例約每百萬人有26.7宗。研究指出，大多數心肌炎症狀都是出現在接種第二劑後數天內。這份報告未經同行審批，在美國以外的地方情况是否相似也未知。英國疫苗接種和免疫聯合委員會（JCVI）早前已表示不建議12至15歲的青少年接種疫苗，南安普敦大學兒童免疫學與傳染病學教授福斯特（Saul Faust）表示，加州大學的研究結果似乎證明JCVI對青少年是否接種採取謹慎態度是合理的。

此外，美國疾病控制及預防中心（CDC）上周五發表最新數據指出，在今年春夏，未完成接種疫苗者死於新冠肺炎的風險，較完成接種疫苗者高11倍；未完成接種者住院的風險，亦較完成接種者高10倍。

（路透社/衛報/英國每日電訊報/華盛頓郵報）

（新冠疫情）