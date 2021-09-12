美科企拒下架反對派App 俄召大使斥干預選舉

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）透過聲明稱，在籌備和舉行杜馬選舉的背景下，有「無可辯駁的證據，證明美國數碼巨擘違反俄羅斯法例」，已向蘇利文（John Sullivan）表明絕不允許外界干涉俄羅斯內政。美國國務院發言人其後稱，這次會面涵蓋一系列雙邊議題，但未提及干預選舉，俄羅斯外交部發言人隨即反擊，明言「干預俄羅斯選舉」是會面的一大原因。

Facebook和Twitter等美國科企近期已因未有按俄羅斯媒體監管機構要求刪除內容，或將俄羅斯用戶的數據儲存在國內伺服器，面臨多項罰款。監管機構近日再要求Google及蘋果將納瓦爾尼團隊設計的「智慧投票」（Smart Voting）計劃相關應用程式（App）下架，但兩間公司未有回應。「智慧投票」向選民建議哪些候選人最有機會擊敗執政「統一俄羅斯黨」人選，已令統一俄羅斯黨在最近的地方選舉失去部分議席。

（法新社）