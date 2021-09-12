阿富汗原副總統兄弟遭塔利班處決

路透社上周五引述魯胡拉的姪子稱，塔利班在得知薩利赫兄弟魯胡拉（Rohullah Azizi）的身分後，前一日在潘傑希爾省將他擄走殺死，並且不允許家屬埋葬其遺體，多次聲言要其遺體腐爛。塔利班發布烏爾都語資訊的帳號Alemarah則稱，「有報道指」魯胡拉在潘傑希爾省的戰役身亡。

聯國人權專員譴責塔利班打壓示威

自塔利班上月中入主喀布爾後，薩利赫與已故知名反塔利班指揮官之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）在潘傑希爾省組建反抗勢力，直至塔利班上周一稱成功佔領該省。目前未知薩利赫的去向。

另外，聯合國人權事務高級專員發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）上周五譴責塔利班打壓示威。她稱自上月15日塔利班控制喀布爾以來，阿富汗多地出現和平示威，但塔利班的應對愈趨暴力，出動警棍、鞭子和實彈應對，塔利班政府繼上周三禁止未經授權的示威後，翌日又下令電信商中斷喀布爾特定地區的手機網絡服務。

沙姆達薩尼稱，塔利班鎮壓示威已造成至少4死，該組織亦接獲報告稱，塔利班正逐家逐戶搜查曾參與示威的人。她提到採訪示威的記者遭拘捕和毆打，其中一人更受到斬首威脅，相信是指上周三遭塔利班成員毆打的兩名阿富汗傳媒Etilaatroz記者。她促塔利班立即停止以武力對待、或任意拘留行使和平集會權利的人及採訪示威的記者。

（路透社/衛報/BBC）