911恐襲20周年 拜登：團結是最核心教訓

訪世貿中心原址等3遇襲地悼念

造成近3000人死亡的911恐襲踏入20周年，拜登昨日到當時最先遭兩架客機撞擊、傷亡最嚴重的紐約世貿中心雙塔原址，與前總統奧巴馬等政客出席悼念活動。他其後到賓夕法尼亞州尚克斯維爾，當年因乘客和機組人員反擊，第四架客機在飛往目標途中墜毁此地。在恐襲發生時出任總統的小布殊，昨日亦到尚克斯維爾的紀念館發表演說。拜登最後返回華府，到訪當年被第三架客機襲擊的國防部五角大樓。

911恐襲掀起美國主導、以阿富汗戰爭開始的反恐戰，但拜登政府近月因從阿富汗撤軍的亂象飽受抨擊。早前有傳媒稱，塔利班新政府擬於9月11日就職，但塔利班文化委員會官員上周五否認報道，稱幾日前已決定取消就職典禮。印度傳媒CNN-News18引述消息稱，俄羅斯向卡塔爾多哈的和談小組表示，若在9月11日舉行就職典禮就不會出席，美國和北約盟友亦向卡塔爾施壓，相信促使塔利班決定延遲典禮。

廿年過去，有專家認為能像當年的蓋達組織一樣，對美國本土成功發動大型襲擊的極端組織已大幅減弱，但有類似意識形態的組織散落各地，特別在非洲、中東和亞洲。美國智庫戰略及國際研究中心（CSIS）國際安全計劃主管瓊斯（Seth Jones）稱，塔利班政府崛起增加阿富汗再次成為恐怖組織溫牀的可能性，「這場戰爭就任何方式或形態而言都未結束」。

（路透社/CNN-News18/半島電視台）