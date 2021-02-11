美媒：軍方錯炸阿富汗救援組織職員 美軍稱搗ISIS-K炸機場陰謀 報道揭非炸藥車

美國國防部當日聲稱這次是「正當攻擊」，美軍官員透露他們掌握「可靠情報」，稱喀布爾機場會繼8月26日發生的自殺式炸彈襲擊之後，再遭襲擊。8月29日，他們發現那輛汽車行蹤可疑，當時雖未能確認該司機身分，但認為他和同區另一男子與ISIS-K有可疑的聯繫。

美軍稱沒傷及無辜 當地證10平民死

兩家傳媒引述死者的親戚和同事稱，43歲司機艾哈邁迪（Zemari Ahmadi）自2006年起，為美國非牟利無黨派援助組織「國際營養與教育」（N.E.I.）設於喀布爾的辦事處，擔任機電工程師。他和三兄弟各已成家，但皆居於喀布爾國際機場以西3公里外的一條小街。當日下午近5時，親屬子侄見其白色豐田私家車駛達庭院後趨上，車子引擎還未熄之際，一枚導彈便命中該車造成爆炸，附近的門窗爆破，銳物飛濺，艾哈邁迪、9名兩歲至30歲的子侄當場身亡。死者兄弟伊馬勒道：「他們全都是無辜的。你說他是ISIS的人，可他是為美國人工作。」

兩報引述親人、N.E.I.職員證辭和美國官員消息，艾哈邁迪當天早上9時出門，駕駛屬於N.E.I.的豐田汽車上班，途中停過3次，分別接載兩人及去上司家取一台手提電腦。就在這段時間，美方因見該車駛離喀布爾機場西北約5公里外的嫌疑「ISIS安全屋」所在大廈，於是動用MQ-9「死神」（Reaper）無人機開始監視這輛車約8個小時。《紐時》報道，艾哈邁迪上司寓所跟8月27日早上ISIS-K用藏於車輛尾箱簡易發射器發射火箭的相仿位置，而發射火箭的車輛型號款式，跟艾哈邁迪的車子差不多。美方官員發現那車遊走市內，頻頻跟「ISIS安全屋」通訊，應指示去過多個地點，又見到司機與幾人「小心翼翼地」搬了逾十個疑似炸藥的重物上車，然後駛向機場，便推測車子準備策動自殺式襲擊，對機場的美軍構成「即時威脅」，遂指揮無人機發射一枚「地獄火」導彈炸毁該車。

美方官員稱，行動位置縱在人口稠密的住宅區，但無人機掃描顯示只有一成年男子迎向目標車輛，評估認定沒有婦孺或非武裝分子被殺。此外目標被擊中後有「第二次爆炸」，那是車內藏有大量炸藥的「合理結論」。

美軍指炸藥致二次爆炸 專家料爆油缸

惟專家分析肇事現場的照片、短片等，判斷除了導彈命中目標引發的起火，以及入口大閘一道凹痕見證的單一衝擊波，沒有牆塌、植被損毁等更具威力爆炸的證據。爆炸品專家道爾諾基-韋賴什（Ferenc Dalnoki-Veress）稱，倘有重大爆炸，現場庭院的牆壁會被炸破，窗子被震碎，但只觀察到一道最接近導彈命中位置的牆壁有嚴重結構破損。他推測接續的爆炸，是導彈爆破車輛油箱釋出蒸汽，引發「類似爆炸」的火警。前美國空軍爆破專家卡斯特納（Brian Castner）亦指，肇事車輛旁那棵樹仍有樹葉，看來沒有被燒。

兩報又引述N.E.I.職員指出，艾哈邁迪當天頻頻開車接載同事上下班及出入警署申請批文等，是日常例行工作。另因他生活區域自加尼政府倒台後斷水，所以會在公司取水回家用。有公司閉路電視片段就顯示，艾哈邁迪午後在一名保安員協助下，用水喉注了幾個塑膠器皿的水放進車尾箱準備帶回家。 由艾哈邁迪接載返家的3名同事稱，下班時只帶了兩部手提電腦。

（華盛頓郵報/紐約時報）