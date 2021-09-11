聯國促解凍國庫資金 免阿富汗經濟崩潰 報告警告97%人口明年或跌落貧窮線下

特使倡讓經濟喘息 予塔利班展靈活性

聯合國安理會15個成員國周四（9日）開會討論阿富汗局勢，包括研究該否延長授權給聯合國阿富汗援助特派團，在9月17日期滿後繼續在當地工作。聯合國阿富汗問題特使萊昂斯（Deborah Lyons）對安全理會說，應該設法在有監管保障資金不被塔利班濫用下，向阿富汗融資，防止其「經濟、社會秩序完全崩潰」。她指出，阿富汗正面對着貨幣貶值、糧油價格飇升、私營銀行缺乏現鈔、政府部門沒有經費支付員工薪金等危機，凍結資金無可避免地使經濟下滑更嚴重，「這會使多幾百萬人陷入貧窮與饑餓，可能引發難民潮，使阿富汗倒退幾個世代」。她主張須讓經濟喘息幾個月，使塔利班有機會展示靈活性，以截然不同方式行事，尤其是人權、性別和反恐觀點方面。

聯合國開發計劃署周四報告指出，阿富汗是全球最貧窮國家之一，全國3800萬人中有72%人每日靠不到1美元（約7.8港元）生活。報告警告倘不盡快應付政經危機，長期乾旱、新冠疫情外加經濟萎縮，有多達97%人口明年中旬前有跌落貧窮線下風險。

會上，中國常駐聯合國代表團副代表耿爽認同海外資產被凍結是阿富汗當前經濟困難的重要原因之一，表示那些資產「屬於阿富汗，應用於阿富汗，不應被用作威脅和牽制的籌碼」。聯合國秘書長古特雷斯周四說，世界必須避免阿富汗經濟崩潰，他預計國際金融機構將容許阿富汗經濟「喘息」。

拜登承諾續捐人道援助

美國等國凍結了阿富汗中央銀行存放海外的約近100億美元（780億港元）資產，作為迫使塔利班新政府回應捍衛人權自由等國際訴求的籌碼。國際貨幣基金亦阻止了塔利班動用4.4億美元（34億港元）緊急儲備。此外，過去20年間阿富汗政府75%以上的公共開支，俱由美國等外國捐款負擔。美國總統拜登承諾繼續捐出人道援助，但中央銀行資產解凍與否，要視乎塔利班容許人民自由安全離境與否和保障女權等定奪。

（半島電視台/法新社/路透社）

（阿富汗變天）