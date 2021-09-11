洛杉磯強制公立學校學生1月前打兩針 主要校區首例

醫療或宗教原因除外

洛杉磯聯合校區本已是防疫政策最嚴厲校區之一，學生須每周接受檢測，所有人在室內外都要戴口罩，並要求學校職員接種疫苗，但教育委員會稱因應Delta變種毒蔓延，這些措施並不足夠。在新規定下，所有回校上課的學生須於11月21日前打第一針、明年1月10日前打第二針，出於醫療或宗教原因可獲豁免，措施不適用於選擇在今個學年留家遙距上課的3%學生。若學生未有在限期前打針，將不可進入校園，並須改為遙距上課。

未打針學生禁入校園 改遙距上課

教育委員會成員戈德堡（Jackie Goldberg）稱，不認為這是家長的個人選擇，而是社區必要的措施，以保護未能接種疫苗的12歲以下兒童。當地教師工會支持決定，但有家長對疫苗安全提出質疑，主張有權為子女作決定，尤其是移民家庭，在會上提出反對意見的3名家長都說西班牙語。該學區約七成學生為拉美裔，教育委員會稱，將努力向對政府信任較低的移民家庭說明疫苗安全。有法律專家指決定或面臨法律挑戰，尤其為12至15歲青少年接種BioNTech-輝瑞疫苗未獲當局全面批准，仍只是緊急使用授權。

（路透社/華爾街日報）

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