美強制公務員打針 不接種可被炒 共和黨批拜登越權 擬興訟挑戰

措施料影響全美三分之二僱員

拜登前日發表至今最進取的措施以推動民眾接種疫苗，他公布措施時表示：「這無關於自由或個人選擇，而是保護你及周邊的人。」拜登稱，勞工部正制定緊急規則，要求有100人或以上僱員的企業，要確保僱員已接種或每周一次檢測證明沒確診。該規定將影響約8000萬私企僱員，未有遵從的企業將面臨每項違規被罰達1.4萬美元（約10.9萬港元）；僱主亦要為員工接種疫苗或接種後出現副作用需要休息而提供有薪假。

僱員打針可獲有薪假 違規企業罰款

此外，拜登又宣布將較早時要求獲政府資助的護老院僱員接種疫苗的規定，擴展至醫院和其他醫療設施的員工，當中涉及約1700萬人。他又表示已簽署兩項行政命令，分別要求聯邦政府僱員和承包商僱員須接種疫苗；這取代早前容許約250萬政府僱員若不想接種疫苗、可定期檢測代替的規定，他們若拒絕接種疫苗或將被辭退。白宮發言人普薩基指，除了宗教或殘疾因素豁免，大部分人將有75日疫苗接種寬免期，若僱員拒絕在此期間打針將面對人事程序，包括紀律處分。

拜登斥拒接種者拖累其他人

新冠疫情至今在美國造成逾65萬人死亡，但仍有約8000萬人未接種疫苗。據疾病控制及預防中心（CDC）數據，目前僅超過62%的合資格美國民眾完成接種。拜登表示：「我們保持着耐性，但我們的耐性正在減退，而你們的拒絕（接種疫苗）讓我們所有人都付出代價。」有傳染病和醫療政策專家認為，強制接種的要求不會迅速改變感染率，但有助應對未來新一波疫情，減低染病死亡及住院率，紓緩醫療系統負擔。

拜登在演說中亦指摘部分民選官員以經濟和自由選擇為由，拒戴口罩和疫苗接種要求，導致民眾染病。拜登的新指令引起共和黨人反對，眾議員羅杰斯（Cathy McMorris Rodgers）批評拜登「利用恐懼、操控和強制規定」，南卡羅萊納州州長麥克馬斯特（ Henry McMaster）稱，「拜登和激進民主黨人蔑視憲法」。南達科他州州長內姆（Kristi Noem）在Twitter貼文，稱她的法律團隊準備對拜登的指令提出法律挑戰，共和黨全國委員會亦表示計劃就強調接種疫苗規定控告拜登政府。

（華爾街日報/中央社/路透社/紐約時報）

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