朝鮮閱兵現防護服防毒面具 未展示彈道導彈 分析：信息對內非對外

金正恩亮相未講話

朝鮮官方朝中社報道，金正恩周四有出席閱兵式，但他未發表演說。閱兵式甫開始，接受檢閱的軍民列隊擺出「9·9」、「以民為天」、「富強」等文字和勞動黨黨徽圖案，其後舉行傘兵跳傘、戰鬥機鳴放禮花等活動。

這次閱兵式主要檢閱了勞農赤衛軍和社會安全軍。負責疫情防控的應急防疫縱隊、保健省縱隊、紅色青年近衛軍、由電單車和拖拉機分隊組成的機械化縱隊亮相閱兵式，並展示122毫米口徑的多管火箭及火鳥反坦克飛彈等常規武器，但未見彈道導彈等最新型戰略武器。朝鮮《勞動新聞》發布的相片顯示，部分參加閱兵者身穿橙色防護服，戴上防毒面具，顯然是展現抗擊新冠病毒的努力。

國內陷困 閱兵側重內部凝聚

韓聯社分析指，朝鮮通常在逢五逢十的特殊年份舉行大規模閱兵活動，公開多款新武器，但73周年並非特殊年份。另有觀點認為，在朝鮮面臨防疫常態化、洪澇災害、經濟困難等多重挑戰下，相比對外耀武揚威，這次閱兵更側重於增強內部凝聚力和慶祝建政73周年。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進稱，閱兵式似乎被設計為國內節日，旨在促進國家統一和政權團結，當晚沒有展示核武器，金正恩也沒發表任何信息，這可能是讓事件保持低調，為未來與美韓的談判留些餘地。朝鮮核導談判自2019年以來陷入停滯。

韓媒：朝45士兵「傳染病房」亡

截止8月19日，朝鮮向世衛通報的新冠確診病例為零。不過一名江原道軍方消息人士周一（6日）向首爾民營朝鮮新聞網站Daily NK透露，今年7月至8月間共有45名士兵在第二軍團總部負責運作的「傳染病」臨時病房病故。朝鮮原本在食品、化肥和燃料方面依賴中國，但疫情爆發初期該國實施關閉邊境等嚴格抗疫措施，導致兩國貿易急劇下降，聯合國基金會更指平壤早前拒絕接收中方約300萬劑科興疫苗。

中國國家主席習近平周四向金正恩發賀電，表示高度重視中朝關係發展，近年與金正恩保持密切溝通，引領中朝關係穩步向前發展，不斷取得可喜成果，為中朝傳統友誼增添了新內涵。

（韓聯社/中央社/路透社/BBC）