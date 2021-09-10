拜登迫走18前朝委任軍校顧問

白宮否認涉政黨背景

白宮其後確認所有被點名者都已辭任或被解職，發言人普薩基強調，拜登對任職者資格的要求不在於政黨背景，而是否合資格任職和與現屆政府價值觀是否一致，她又指交由他人評價斯派塞等人是否稱職。

康韋：辭職的應是拜登

其中出任空軍學院顧問委員會成員的康韋（Kellyanne Conway ）和海軍學院顧問委員會成員沃特（Russell Vought）都表明不會辭職，康韋更質疑拜登此舉是要分散民眾對近期事件如撤軍阿富汗等的注意力，更稱要辭職的應是拜登本人。同被要求離職的西點軍校顧問委員會成員莫布斯（Meaghan Mobbs）也批評有關要求不合理，稱自己任內曾跟奧巴馬政府委任的人選共事。斯派塞則於自己主持的節目上批評拜登藉此將自由主義意識形態加入軍校課程，計劃就此聯同其他被要求離職者提告。

美國政治新聞網站Politico指，白宮總統人事辦公室主管羅素周三去信西點軍校、空軍學院和海軍學院的顧問委員會中18名成員，要求他們辭職。各軍事學院的顧問委員會由國會議員和總統委任人士組成，負責監督軍事學院士氣、紀律、財政和課程等事宜；委員會每年召開數次會議，並向總統提供建議；由總統委任的成員任期為3年。

（CNN/紐約時報/Axios/路透社/Politico）