日研究：疫苗對Mu保護力剩1/7

強調疫苗非完全沒用

日本東京大學醫科學研究所副教授佐藤佳等人組成的研究團隊，發現藉接種疫苗等方式產生的中和抗體應對Mu病毒株的保護力，只及應對原始病毒株時的七分之一左右，疫苗產生的中和抗體面對原始和其他變異株時，對Mu病毒株的效果最差。然而佐藤亦強調疫苗除了產生中和抗體外，亦能提高免疫系統記憶及細胞性免疫等，因此並非指出接種疫苗完全沒用處。

病毒株突破疫苗的保護力，令接種者「突破性感染」的情况亦是多國關注焦點。在美國，截至上月30日，CDC收到12908宗完成接種疫苗後病人住院或死亡的「突破性感染」重症病例，但計及全美逾1.73億完成疫苗接種者，這數字只相當低於1.3萬分之一的機會出現「突破性感染」重症。

而CDC上周發表一項有待同行評審的研究，指出現突破性感染而入院的完成接種成年人的年齡中位數為73歲，約71%人本身有3種或以上的健康問題如糖尿病和心臟病等；相比之下，沒接種者的年齡中位數為59歲，有3種或以上的健康問題者則佔約56%。

CNN：拜登將強令聯邦僱員打針

美國疫情仍反覆不定，路透社引述白宮官員指總統拜登周四（9日）將提出控疫新方案。官員指拜登的演將集中在6個範疇，包括推動更多人接種疫苗的新計劃、保護從疫情導致衰退後復甦過來的經濟等。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息，拜登將簽署行政命令要求所有聯邦政府僱員接種疫苗，不能以定期檢測代替；他亦將簽署命令把要求擴展至跟聯邦政府有業務往來的承包商僱員。

（CNN/華盛頓郵報/路透社/中央社）

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