塔利班限女性運動 女板球手成目標

塔利班：再打板球會殺你們

阿塞爾表示，自上月中首都陷落後自己很少出門，並將球具鎖起來，她更講述其隊友成為塔利班目標，「在她們打板球的村子，一些認識她們的人與塔利班合作，到塔利班攻佔喀布爾後，他們威脅她們說：『如果你們想再打板球，我們可能會來殺你們。』」

另一參與阿富汗女子板球運動多年、化名Taqwa的女子在喀布爾陷落後設法逃離國家，在出逃前一周，她從一住處搬往另一處，以免被發現行蹤，因塔利班曾聯絡她的父親查問其下落，「我不只想到自己，還擔心那些女孩，她們犧牲了學業，甚至沒有結婚，只為了代表阿富汗打球」。

國際板球理事會2001年給予阿富汗會員資格，當塔利班政權被推翻後，板球運動在國內蓬勃發展。阿富汗首支板球女子國家隊2010年成立，但最初幾年被阻參加部分國際賽，阿富汗板球委員會（ACB）解釋是受塔利班威脅。2012年，該女子隊參加在塔吉克舉行的地區比賽並勝出，但兩年後復遭解散，ACB再次歸咎塔利班威脅。儘管如此，阿富汗國內年輕女性仍會玩板球，ACB亦會安排部分女子賽事。

（BBC）