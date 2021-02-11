喀布爾國際線復航 首機載走200外國人

【明報專訊】一架由卡塔爾航空營運、載有約200名外國人的波音777客機，昨（9日）從阿富汗喀布爾機場起飛，前往卡塔爾首都多哈，是美國主導的撤離行動8月30日結束以來，喀布爾首次恢復國際航班。美聯社引述華府高官指，機上有美國公民和綠卡持有人，亦有德國、匈牙利和加拿大等其他國籍的人。
半島電視台畫面顯示，包括婦孺和長者在內的多個家庭帶同行李，在機場等待登機。塔利班成員在停機坪巡邏，乘客出示證明文件以供檢查，有嗅探犬搜查行李。一名阿富汗和美國雙重國籍者向法新社稱，昨日上午收到美國國務院的電話，通知他與家人前往機場。白宮發言人昨日指，仍有約100名美國人身處阿富汗。
卡塔爾工程師：機場已修復九成
卡塔爾工程師團隊過去10天在喀布爾協助恢復機場營運，土耳其也稱有19名技術人員留守支援。卡塔爾的工程師昨日指，機場已修復九成，有些技術問題仍未解決，但整體所有設備都在運作。卡塔爾駐阿富汗特使卡塔尼形容，恢復民航航班可謂喀布爾機場「歷史性的一日」，但整個重啟過程仍要循序漸進。他指這次屬常規航班，而非撤離包機，周五會再有航班起飛。
塔利班一直承諾不會阻擋外國人以至阿富汗人離開，前提是「合法，擁有護照和簽證」。