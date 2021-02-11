喀布爾國際線復航 首機載走200外國人

半島電視台畫面顯示，包括婦孺和長者在內的多個家庭帶同行李，在機場等待登機。塔利班成員在停機坪巡邏，乘客出示證明文件以供檢查，有嗅探犬搜查行李。一名阿富汗和美國雙重國籍者向法新社稱，昨日上午收到美國國務院的電話，通知他與家人前往機場。白宮發言人昨日指，仍有約100名美國人身處阿富汗。

卡塔爾工程師：機場已修復九成

卡塔爾工程師團隊過去10天在喀布爾協助恢復機場營運，土耳其也稱有19名技術人員留守支援。卡塔爾的工程師昨日指，機場已修復九成，有些技術問題仍未解決，但整體所有設備都在運作。卡塔爾駐阿富汗特使卡塔尼形容，恢復民航航班可謂喀布爾機場「歷史性的一日」，但整個重啟過程仍要循序漸進。他指這次屬常規航班，而非撤離包機，周五會再有航班起飛。

塔利班一直承諾不會阻擋外國人以至阿富汗人離開，前提是「合法，擁有護照和簽證」。

（法新社/路透社/CNN）