遏城市抗議潮 塔利班禁示威限女權 記者採訪受暴力對待 嘆「被視為敵人」

內政部：未經獲批示威有「後果」

塔利班周二公布臨時政府內閣，清一色為塔利班高層和男性，未有兌現籌組「包容性政府」的承諾，隨着新政府周三開始運作，其舉動受國際社會密切注視。由組織最大武裝派系「哈卡尼網絡」領導人西拉傑丁（Sirajuddin Haqqani）執掌的內政部頒布首項法令，要求示威者須事先取得司法部批准，並向安全部門提供示威場地、時間、橫額和口號等資料，違者可面臨「嚴重法律後果」。法新社報道，塔利班在喀布爾街頭的部署昨日明顯增強，有人原定昨日到巴基斯坦大使館外示威，最終亦取消行動。

塔利班佔領全國後，多地持續有零星示威，其一焦點在於爭取維持女性權利。其中喀布爾周三有女性上街，要求平等權利和讓女性加入政府，有示威者指當時遭4至5架車尾隨，每架車約有10名塔利班成員，她們被截停和鞭打，有人嘗試拍下過程，但隨即有塔利班成員撞開其手機。

份屬省會的赫拉特和法扎巴德本周亦見示威，數百人參與，不少女性站在前線，但遭塔利班迅速驅散。赫拉特周二有兩人中槍身亡。

反對阿禁女性板球 澳取消對賽

採訪示威的記者亦稱受塔利班暴力對待，如阿富汗傳媒Etilaatroz有5名記者周三被捕，其中兩人傷重送醫。兩人向法新社稱，當日採訪喀布爾一場小型示威時被阻撓和拘捕，塔利班指控他們組織示威，以警棍和鞭子等毆打，其中一人憶述被踩頭，一度以為自己會被殺。兩人獲釋時滿身瘀傷，慨嘆塔利班「視我們為敵」。歐洲電視台（Euronews）記者稱，其阿富汗籍同事請求拍攝許可時，遭塔利班成員數度掌摑，最終被拘留3個多小時。

塔利班文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasiq）周三接受澳洲特別廣播服務公司（SBS）訪問稱，稱女性打板球沒必要亦不恰當，女性在板球比賽中可能無法遮蓋臉部或身體，在這媒體年代，其他人可看到相片和影片，「伊斯蘭教和阿富汗伊斯蘭酋長國不會允許女性打板球或參加其他暴露的運動」。澳洲板球協會為表抗議，昨日宣決拒絕主辦原定11月跟阿富汗的國家隊對抗賽。

俄媒：臨時政府擬9‧11辦就職禮

俄羅斯衛星通訊社周三引述塔利班消息稱，新政府擬於9月11日，即9/11恐襲廿周年當日舉行就職典禮，已邀請俄羅斯、中國、卡塔爾、土耳其、巴基斯坦和伊朗派代表出席。

（衛報/BBC/法新社/俄羅斯衛星通訊社）