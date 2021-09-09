「清零」策略動搖 紐國明年通關計劃添變數

新西蘭昨新增15宗確診個案，較前一日的21宗回落，較上月29日的85宗高峰亦大幅減少，意味疫情有緩和迹象。官員本周初表示，奧克蘭以外的學校、辦公室等周三將可以重開，但聚會人數有上限，民眾在公眾場所要戴口罩。重災區奧克蘭的封城措施則維持至下周二（14日）。

評分制決定對不同國家開放度

全球面對新冠疫情採取兩套不同策略，一是堅持「清零」，嚴格執行「外防輸入、內防反彈」，二是認為防疫與經濟活動要平衡協調，在新常態下「與病毒共存」，並在國民接種疫苗達一定水平後通關。新西蘭由疫情之初採取「清零」政策，到近期疫情轉趨嚴重後，放風指清零仍會持續，但不能夠永遠封關，並計劃明年初開放邊境 。不過新冠疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）周二向表示，政府在新一輪爆疫前幾天宣布的重開邊境計劃將要重新設計，當中包括就其他國家的疫情評分，個案少而接種率高的地方，將會與疫情嚴重的國家有不同待遇。

越南漢違防疫措施囚5年

另外，越南傳媒報道，28歲男子黎范智（Le Van Tri，音譯）違反防疫和隔離措施，將新冠毒傳染多人，其中1人死亡，他被控散播危險傳染病罪成，周二遭法院重判入獄5年。報道指出，黎范智今年7月由疫情重災區胡志明市駕駛電單車返回金甌省，之後不但沒遵從自我隔離21日的規定，亦隱瞞近期旅遊史，其間8人被他傳染，包括家人和他到訪的社福中心，一人最終離世。他除了被判入獄，亦要繳交2000萬越南盾（約6800港元）罰款。

（衛報/路透社/BBC）