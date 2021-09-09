俄緊急情况部長捨身救人 克宮哀損失

俄羅斯周二（7日）起在西伯利亞城市諾里爾斯克（Norilsk）等城市，舉行為期兩天的北極圈跨政府部門演習，旨在防止北極圈發生的數十種災危難狀况，有逾6000人參與。55歲緊急情况部長濟尼切夫擔任演練監督。

曾任普京保鑣 北極演習出事

俄國傳媒周三報道，在克拉斯諾亞爾斯克（Krasnoyarsk）地區演習期間，63歲紀錄片導演兼攝影師梅爾尼克（Alexander Melnik）站在懸崖邊時失足落水，當現場眾多目擊者尚未反應得過來時，站在附近的濟尼切夫便躍進水裏想救人，惟他不幸撞中一塊外露凸出的石頭，結果與梅爾尼克雙雙身亡。報道沒有明確的肇事日期。

濟尼切夫於2018年5月起出任緊急情况部長，負責快速處理國家天災人禍。他也是俄羅斯安全委員會的成員。這以前，他曾當過俄羅斯聯邦安全局（FSB）反恐部門的副主管、俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）代州長，又曾於2006年至2015年間擔任總統普京的保鑣。濟尼切夫生於列寧格勒（現稱聖彼得堡），1987年起加入國家安全機關，曾獲頒「祖國功勳」勳章。

（法新社/路透社/BBC）