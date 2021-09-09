卡塔爾斡旋如「中東瑞士」 增國際影響力

卡塔爾長期以來利用財力在區內提升國力，例如透過其擁有的半島電視台塑造話語權，又成功申辦2022年世界盃，並與多個伊斯蘭組織保持聯繫，包括巴勒斯坦武裝分子哈馬斯、埃及的穆斯林兄弟會和阿富汗的塔利班。這些聯繫對西方很有用，2013年在美國同意下，卡塔爾邀請塔利班在多哈成立政治辦公室，其後幾年該國一直主持華府與塔利班之間的談判，到去年促成美國撤軍協議。直至上月，擁有美軍在中東最大軍事基地的卡塔爾，在美軍自阿富汗撤民行動中，便接收了約6萬美國和阿富汗人，卡塔爾駐阿富汗大使甚至親自護送他們到喀布爾機場。

美國智庫蘇凡中心（Soufan Center）研究員克拉克（Colin Clarke）說：「卡塔爾已贏得誠實協調者的名聲，願意協助交戰各方尋找結束衝突的方法。卡塔爾從中獲益的是，愈來愈多人認同它是一個能達成協議的地方，它已變成中東的日內瓦，一個交戰各方可以會面的中立地方。」

專家：向華府展示作用 提升地位

美國海灣政治專家斯蒂芬斯（Michael Stephens）稱，卡塔爾與所有海灣國家一樣，正尋求提高其在華府心中的地位，「他們都想討好（美國總統）拜登，他們知道這屆政府並不完全熱中於海灣國家，因此他們希望將自己表現為『力量倍增器』，而非問題國家。」

（紐約時報/法新社）

（阿富汗變天）