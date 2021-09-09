「折衷人選」最高領袖 重新團結塔利班

阿洪扎達似學者 兒子當人肉彈亡

阿洪扎達生於坎大哈一個嚴厲的宗教家庭，1980年代曾參與伊斯蘭抵抗運動反抗蘇聯入侵阿富汗。塔利班於1996年至2001年執政期間嚴格解讀伊斯蘭教法時，阿洪扎達便擔任司法體系的首長。2001年美軍出兵阿富汗推翻塔利班政權，阿洪扎達逃到鄰國巴基斯坦，在當地一間清真寺教學及傳道15年，其同僚與學生形容他既勤奮又嚴守紀律，也是一個「激昂」演說家。他的一名前學生憶述2014年阿洪扎達在巴基斯坦奎達市一次公開集會上演說，曾激烈談論對美國和戰爭的看法，並說不會放棄聖戰。

塔利班第二任最高領袖曼蘇爾2016年被美軍無人機擊殺後，高層開始討論接班人選，當時阿洪扎達並非首選。他雖然來自強大的諾札伊（Noorzai）部落，但與前幾任領袖不同，其在塔利班的地位被視為學者多於軍人。不過，相比起年輕並欠缺經驗的塔利班創辦人奧馬爾的兒子雅各布，和被美國通緝的「哈卡尼網絡」創辦人兒子西拉傑丁，阿洪扎達成為折衷選擇。阿洪扎達也獲得蓋達組織領袖扎瓦希里效忠。

專研究恐怖組織的美利堅大學公共事務學院副教授培根（Tricia Bacon）稱，阿洪扎達上台初期，塔利班正陷入派系權鬥中，他掌權後實行改革，成功令分裂的塔利班重新團結起來。有研究塔利班的專家亦形容阿洪扎達是一名指導者，癒合了組織內的裂痕，新加坡南洋理工大學安全研究系教授古納拉特納（Rohan Gunaratna）說：「他透過狡計、欺騙、操弄和耐心，帶領塔利班重掌權力。」

（路透社/華盛頓郵報）

（阿富汗變天）