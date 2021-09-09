觀望阿塔政府 美與20國商合作框架 新政府清一色親信 未取信國際社會

塔利班最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhunzada）周二發表聲明稱，新政府將在阿富汗「致力維護伊斯蘭守則和伊斯蘭教法」，確保「長久和平、繁榮和發展」，並說人民不應該企圖離開國家。

未兌現組「包容政府」承諾

塔斯社報道，周二新內閣名單公布儀式上，塔利班邀請了中國、俄羅斯、土耳其、伊朗、巴基斯坦和卡塔爾派代表出席。塔利班縱然一再保證其政權將較從前當政時溫和，但33人臨時政府官員名單全為塔利班舊員或親信，當中既無女性，也無什葉派代表，且阿富汗有20多個民族，如今的官員卻偏重於代表佔四成人口的普什圖族。新政府名單明顯有別於塔利班8月15日取得政權後曾許下的「包容政府」承諾。此外，部分官員的背景甚具爭議，例如總理阿洪德（Mohammad Hassan Akhund；前譯哈桑阿洪）為聯合國制裁名單上的恐怖分子，內政部長西拉傑丁（Sirajuddin Haqqani，前譯西拉柱丁）則是美國聯邦調查局懸紅1000萬美元的通緝犯，他領導的塔利班分支「哈卡尼網絡」過去屢發動襲擊，被美國定性為「恐怖組織」。塔利班政府亦重設了專責逮捕和懲罰未能履行伊斯蘭教法者的「懲惡揚善事務部」。

美國國務院表示，留意到名單上清一色是塔利班或其親密伙伴成員，沒有女性，美方也為「那些從屬關係和某些人的過往紀錄，表示擔憂」。白宮表示「不急於承認」塔利班，將取決於塔利班採取什麼行動。卡塔爾稱塔利班實現了「務實」，但也將按其行動評判。

拜登：中國塔利班將敲定協議

美國國務卿布林肯周三在德國拉姆施泰因，與德國外長馬斯共同主持20國外長視像會議，將研討與塔利班新政府合作的框架，條件包括要求塔利班容許自願離境的阿富汗人和外國人出國，保障其行動自由，維護婦權，承諾保護救援工作者。美國總統拜登周二被問及是否擔心中國將資助遭美國制裁的塔利班時，拜登答道：「中國與塔利班有真正的問題，因此他們將試圖與塔利班敲定某種協議。我敢肯定。巴基斯坦、俄羅斯和伊朗也一樣。他們都將試圖搞清楚他們（塔利班）現在在做什麼。」

中國外交部發言人汪文斌昨表示，塔利班成立新政府是恢復國內秩序與戰後重建的必要一步，中國重申尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，準備好與新政府領導層保持溝通。國務委員兼外長王毅昨在北京以視像方式出席首次阿富汗鄰國外長會時表示，中方決定向阿富汗緊急提供價值2億元人民幣的糧食、越冬物資、疫苗和藥品。

北京準備溝通 提供2億物資

阿富汗美利堅大學的轉型正義講師巴希爾（Obaidullah Baheer）認為，塔利班管治班子花了那麼久才出台，並非花時間商討「包容」 或與別的政治派系分享權力，而是為研究怎樣「分餅」才能平衡組織內的各方勢力。印度新德里電視台稱，阿洪德是較不為人知的塔利班領導人，其任命「可能是因塔利班內部有歧見而出線的折衷人選」。

（法新社/路透社/衛報/CNN）

（阿富汗變天）