德指俄黑客竊資料圖影響大選

德向俄外交部提抗議

近幾周，德國安全官員發現多名來自執政聯盟基民盟/基社盟（CDU/CSU）及社民黨（SPD）的議員電郵均受到黑客攻擊。扎塞（Andrea Sasse）指出，名為「影子寫手」（Ghostwriter）的黑客組織，持續結合傳統網絡攻擊及假消息與影響力行動，針對德國已有一段時間。她表示，黑客在德國大選前一直利用「釣魚」電郵手法企圖取得聯邦及州議員的個人登錄資料，目的是盜取身分，這些攻擊可能是俄羅斯針對德國的影響力行動一部分，包括散播與大選有關的假消息。扎塞指出，德國政府已掌握可靠情報，「影子寫手」的攻擊與俄羅斯政府有關，尤其是俄國軍事情報局（GRU）。

今次事件令人想起俄羅斯涉嫌干預2016年和2020年美國大選，目前不清楚莫斯科希望德國哪個政黨勝出，但在民調領先的社民黨總理候選人肖爾茨（Olaf Scholz）及基民盟/基社盟的拉舍特（Armin Laschet）都對俄羅斯採取溫和態度，綠黨候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）則高調抨擊克宮，並反對「北溪2號線」天然氣管，該管道令俄羅斯可繞過烏克蘭，直接向歐洲輸送石油氣，被指會增加歐洲對俄能源出口的依賴和成為俄羅斯的要脅武器。

（金融時報/德國之聲）