俄候選人「撞樣」被指𠝹票 親政府對手換名「易容」 反對派斥政治欺騙

3人同名同姓 濃髮男變禿頭漢

從選舉海報可見，3名候選人的姓名均是鮑里斯‧維什涅夫斯基（Boris Vishnevsky），且都是禿頭、留有灰白的山羊鬍子，長相極為相似。維什涅夫斯基「真身」為反對派亞博盧黨（Yabloko Party）高級黨員。65歲的維什涅夫斯基稱，早知其兩名對手改了名，但驚訝是他們連外表也改變，認為這種分身策略是「政治欺詐」，「這一切都是為了迷惑選民，讓他們混淆真假而投錯票」。他指出，另外兩人為了配合有關照片留了鬍子，還可能向選舉委員會提交經過改圖的照片，至少有一人似乎剃了頭或是利用修圖改變其髮線。

反對派：已向中央選舉委員會投訴

維什涅夫斯基指出，他認識其中一名同名的候選人，對方原名貝科夫（Viktor Bykov），是執政統一俄羅斯黨黨員，最近才改了名，他原本沒有鬍鬚。在聖彼德堡政府網站上一張官方照片中，貝科夫擁有濃密頭髮，看起來比提交給選舉委員會的照片年輕幾歲。俄羅斯獨立傳媒《新報》報道，另一候選人名為什梅廖夫（Alexei Shmelev），剛於7月3日改名，據報是聖彼德堡一間公司銷售經理。這兩人從未公開競選或露面，他們也未有回應今次「同名同樣」事件。維什涅夫斯基的支持者稱，最簡單可辨識海報中真正的維什涅夫斯基，就是他打了領帶。

維什涅夫斯基周一向中央選舉委員會作出正式投訴，要求調查。選舉委員會主任帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）形容該情况是「羞恥」及「對選民的嘲弄」，但稱能做的不多。

俄羅斯選舉中常見「同名分身候選人」的「𠝹票」策略。儘管今次選舉中，預期統一俄羅斯黨在國家杜馬（下議院）中仍能保持多數議席，但反對該黨的聲音日漲，且俄羅斯聯邦共產黨（KPRF）的支持也愈來愈高，令政府感到不安。當地傳媒稱，至少3個莫斯科選區的杜馬候選人都出現分身，都是共產黨候選人有望勝出地區。

（衛報/法新社）