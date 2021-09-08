英揆「違諾」加稅 幫補社保改革

為對抗新冠疫情大增財政開支後，約翰遜現正試圖解決搖搖欲墜的社保系統，該系統成本將隨着未來20年人口老化而倍增。約翰遜希望透過提高打工仔和僱員的國民保險稅，以補貼領取養老金長者的社保費用，包括富裕的退休人士。增加國民保險稅率1.25%，意味若僱員年收入3萬鎊（約32萬港元），就需額外多支付255鎊（約2740港元）稅金。約翰遜昨稱該加稅計劃明年4月開始，認為它將解決新冠肺炎而暴露出的長期衛生及社保問題，強調若透露提高借貸和債務以支付有關費用是不負責任的。

約翰遜2019年承諾不加稅

雖然下一次大選要到2024年才舉行，但許多保守黨議員都擔心提高國民保險稅率會損害年輕及低收入工人利益，並違反約翰遜2019年不增加國民保險稅的承諾。在目前制度下，任何人資產超過23,350鎊（約25萬港元），都要全額支付其社保費用。約翰遜昨稱，由2023年4月起，無人一生須支付多於8.6萬鎊社保費。

（路透社/衛報）