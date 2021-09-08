曾接種莫德納日男亡 死因待查

疫苗檢出金屬異物

日本自8月中起陸續發現未開封的莫德納疫苗混有金屬粒子，代理藥廠武田藥品工業公司分析認為，異物是生產線機器的不鏽鋼屑。當局隨即下令停止使用同工廠同時期生產的3個批次、共約163萬劑莫德納疫苗，但部分已用於接種。8月底兩名分別38歲及30歲的男子在接種有問題批次疫苗後死亡，兩人接種的疫苗並無異物，死因與疫苗的因果關係不明。厚生勞動省周一證實，一名49歲的男子8月11日接種第2劑問題批次疫苗後，翌日喪生，其遺體經電腦斷層掃描檢查，並未發現異常，之後將解剖調查死因。日本放送協會（NHK）報道，該男子對蕎麥過敏。

智利准6歲以上兒童接種科興

另外，智利周一批准6歲以上兒童接種中國科興新冠疫苗。智利公共衛生研究院宣布，評估小組5名專家贊成讓6至17歲兒童接種科興疫苗，但有兩名專家只贊成讓12歲以上接種，另一人反對兒童接種，最終獲通過。智利總統府新聞公報說，正在歐洲訪問的智利總統皮涅拉對消息表示歡迎，稱科興疫苗「安全有效」。智利目前主要接種科興疫苗，全國1900萬居民中，超過1300萬人已完成接種。智利此前已經批准12歲以上兒童接種BioNTech-輝瑞疫苗，5月以來超過65萬人接種最少一劑。

（新華社/中央社/路透社）