緬甸平行政府發動「人民防衛戰 」

呼籲軍政府官僚加入

以全國民主聯盟為骨幹的「民族團結政府」，其署任總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）周二在facebook發表講話，稱平行政府已展開防衛戰，呼籲「全國每一角落」的民眾反抗由軍頭敏昂萊領導的軍政府，稱民兵和少數族裔武裝將會參與行動，又說平行政府5月成立的「人民防衛軍」會保障民眾的生命和財產。他呼籲現時為軍政府工作的官僚離任，「我們警告和禁止你們由今日起前往辦公室」。

杜瓦拉希拉說：「隨着人民革命展開，所有被敏昂萊欺騙和壓制的士兵、警隊和公務員，請立即加入人民防衛軍。」他又呼籲少數族裔加入攻擊軍方並全面控制自己的土地。他說，民族團結政府的目標是將敏昂萊趕落台，根除獨裁，並成立一個會全面保障平等的和平民主聯邦。

東盟緬甸問題特使、文萊外交主管部長艾瑞萬（Erywan Yusof）早前提出緬甸雙方停火4個月，以展開人道救援。杜瓦拉希拉周二的言論，意味着平行政府將不會停火。

軍政府釋放「佛教徒拉登」

另外，緬甸軍政府周一表示，已釋放被前政府判囚的著名反穆斯林佛教僧侶維拉圖（Ashin Wirathu），撤銷其所有控罪。

53歲的維拉圖被美國《時代》雜誌形容為「佛教徒版拉登」，涉在緬甸煽動宗教仇恨，被控煽動騷亂等罪名被扣押。親軍方的維拉圖以仇穆斯林言論著名，2017年被緬甸最高佛教組織禁止說教1年，但之後他繼續經常出席集會，並指前朝政府貪污。

（半島電視台/日經亞洲/路透社）