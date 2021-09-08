美私人拯救隊斥國務院「搶功勞」

霍士新聞報道， 共和黨佛州眾議員米爾斯（Cory Mills）和美軍退伍軍人組成的私人組織策劃了今次營救行動，他們通過私人基金會的捐助，花數周時間將美國女子瑪麗亞姆（Mariam）和她3名孩子撤離阿富汗。多名人士向霍土新聞稱，米爾斯團隊先是計劃讓瑪麗亞姆一家乘坐美國政府最後一班航機離開喀布爾，但他們未獲准進入機場。米爾斯說，美國國務院多次催促他們前往機場登機入口，但沿途設有塔利班檢查站，他們一家每次都被拒進入。當瑪麗亞姆最後一次試圖進入時，還被塔利班士兵用槍指着警告別再回來，其後塔利班更嘗試打探瑪麗亞姆的住處，團隊知道情勢危急，隨即帶他們離開喀布爾轉到安全屋暫避。

未獲第三方降落許可 陸路方式逃

團隊第二個計劃是讓瑪麗亞姆一家在北部大城馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）乘私人飛機撤離，但該機場一直不准飛機起飛。部分私人撤離組織譴責華府失策，未能讓私人飛機在第三方國家獲降落許可，令飛機無法離開。最終，團隊通過陸路方式協助瑪麗亞姆一家周一越過邊境逃出該國。

米爾斯接受霍士新聞訪問稱，國務院對瑪麗亞姆一家獲救的公開表態是「完全胡說」，「事實是他們在編造（故事），試圖搶走100%的功勞，他們沒有追蹤這個家庭的去向。」米爾斯又指該母親曾多次向國務院求助，但不得要領。美國國務院被問及是否誇大其在營救行動的角色時，國務院發言人回應：「我們為他們提供指引，為他們開拓安全通道，使館人員在這些美國人過境後迎接他們。」

共和黨議員稱接求助發起營救

共和黨人藉此事批評拜登政府。向該私人組織求助的共和黨眾議員傑克森（Ronny Jackson）批評，拜登政府將美國公民留在阿富汗，卻謊稱其在營救行動起到作用。俄克拉荷馬州共和黨眾議員穆林（Markwayne Mullin）則形容國務院的說法是「徹頭徹尾的謊言」。他周一在Twitter表示，3周前收到朋友電郵，詢問他能否幫助瑪麗亞姆一家離開。《華盛頓郵報》上周三（1日）引述美國官員報道，美國駐塔吉克大使8月30日接到穆林來電，他提出要求准許他繞過法律規定運送大批現金入境，稱打算租用直升機前往阿富汗營救被困的美國公民。匿名官員透露，穆林當時告訴大使館，他計劃在數小時內從格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi）飛往塔吉克首都杜尚別（Dushanbe），需要大使協助，但請求被拒後，便出言威脅大使和使館人員，要求交出拒絕他要求的職員姓名。

國會聽證檢視撤離 布林肯出席辯護

美國在阿富汗撤離行動飽受國內外批評，目前仍有美國人滯留當地，令總統拜登受壓。美國參議院外交委員會預計下周二（14日）召開聽證會檢視撤軍過程，國務卿布林肯將出席作證。

（華盛頓郵報/霍士新聞/衛報）

（阿富汗變天）