塔利班臨時內閣 20年前舊人回朝 哈桑阿洪巴拉達爾任正副總理

哈桑阿洪備受最高領袖尊重

哈桑阿洪來自塔利班根據地坎大哈省，據報他是組織創始成員之一，被視為宗教領袖多於軍事領袖。他在塔利班首次執政時期（1996至2001年）曾先後出任外長、副總理和部長會議副主席，後來出任領導委員會主席。一如其他塔利班高層，因跟組織創始領袖奧馬爾關係密切而建立聲望，一份聯合國制裁報告曾形容他是奧馬爾的「親密助手及政治顧問」。塔利班消息指哈桑阿洪在內部備受尊重，尤其是最高領袖阿洪扎達（Haibatullah Akhundzada）也相當尊重他。

巴拉達爾則是塔利班創始領袖之一，跟奧馬爾關係密切，「巴拉達爾」本意為兄弟，實為奧馬爾為他起的政治別名。他在塔利班首次執政時出任副防長，到塔利班倒台後，他出任高級軍事指揮官，負責針對美國為首駐阿富汗盟軍的攻擊。他2010年在巴基斯坦被拘捕和囚禁，但因相對溫和的立場，美方2018年決定釋放他，由他前往卡塔爾首都多哈，代表塔利班出任駐當地政治辦公室主任，負責跟美國和談。

哈卡尼網絡兩人入閣

西拉柱丁領導的哈卡尼網絡被美國列為恐怖組織。哈卡尼網絡共有兩人入閣，除了西拉柱丁，還有他的叔父哈利勒出任難民部長，跟二人同屬哈卡尼部族的另外兩人亦會在臨時政府任職。

臨時政府的其餘重要職位人選包括外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）及其副手塔尼克扎伊（Sher Mohammad Abbas Stanikzai）、財長巴德里（Hedayatullah Badri），其中前二人都是跟巴拉達爾在卡塔爾多哈負責跟國際社會對話的高層成員。暫未知道阿洪扎達在新政府的具體角色，但此前流傳的說法指塔利班傾向「伊朗模式」，即阿洪扎達或會出任埃米爾（Emir），角色類似伊朗最高領袖哈梅內伊，作為超越日常政府運作的最終決策人。

塔利班曾承諾會組織能代表阿富汗複雜種族構成的「包容性」政府，但半島記者指新內閣成員絕大部分都來自塔利班主體的全國最大民族普什圖族。塔利班發言人穆賈希德昨日在記者會公布上述名單時強調，這只是「署任」的政府，該組織會「嘗試將國家其他部分的人帶進來」。

大部分普什圖族 未見「包容」

談到塔利班宣稱剛攻下、由第二大民族塔吉克族主導的潘傑希爾省，穆賈希德則表示塔利班跟塔吉克族之間並無問題，宣稱後者的聲音會被納入任何未來的政府。

臨時內閣也沒有女性，但塔利班此前已表態，女性公務員可繼續在阿富汗政府工作，但難以保證女性可出任內閣或其他高層職位。

（半島電視台/路透社）

（阿富汗變天）