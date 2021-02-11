逾220醫學期刊聯合社評 促全球加強應對氣候變化

全球升溫增熱死缺水皮膚癌

由著名醫學雜誌《刺血針》（The Lancet）、《東非醫學期刊》（East African Medical Journal）、巴西《公共衛生期刊》（Revista de Saude Publica）和《國際護理縱論》（International Nursing Review）等超過12份期刊的總編輯共同執筆的這份聯合社評，指人類健康已經受全球氣溫升高和自然世界破壞的嚴重傷害，稱過去20年65歲以上長者與高溫相關的死亡率增加逾50%，「高溫導致脫水和腎功能喪失、皮膚惡性腫瘤、熱帶疾病、心理健康不良、妊娠併發症、過敏、心血管及肺部疾病發病率和死亡率增加」。

社評提到，農作物產量下降「阻礙了減少營養不良的努力」，並警告這些效應對少數族裔、兒童、長者和窮困社區等最弱勢社群的衝擊最深。社評警告，上述情形加上生物多樣性的持續流失，「恐對健康造成災難性且不可逆轉的傷害」。

譚德塞：氣候危機沒有疫苗

社評指很多國家已經撥出前所未有的資金來對付新冠疫情，呼籲它們能夠對環境危機能夠採取同樣緊急的應對，包括富裕國加強資助低收入國適應氣溫上升，同時也要改變社會和經濟基本運作，人類需反思應當如何生活。

世衛（WHO）總幹事譚德塞發聲明支持聯合社評的立場，稱新冠疫情會完結，但「氣候危機沒有疫苗」。

（法新社/華爾街日報）