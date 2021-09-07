缺10萬貨車司機 衝擊零售供應鏈

英國貨運人手不足，大型連鎖快餐店麥當勞上月宣布因供應鏈出現問題，英格蘭、蘇格蘭及威爾斯多達1250間分店暫停供應奶昔及樽裝飲品；宜家家居（IKEA）位於英國和愛爾蘭的22間店舖也面臨供應鏈問題，令部分貨品短缺。英國公路貨運協會數據顯示，英國缺少約10萬名貨車司機，估計最少需18個月時間來培訓足夠人手來填補空缺。

工作環境差 司機：即使年薪86萬仍想轉行

貨車司機的工作環境惡劣是行業缺人的關鍵。貨車司機雷迪（Tom Reddy）對英國廣播公司（BBC）表示，最近工資從每小時17.50英鎊（約188港元）漲到24.50英鎊（約263港元），增幅達40%。不過他稱即使每年付他8萬英鎊（約86萬港元），仍然覺得不足夠，仍想離開行業，因為貨車司機的工作模式很難兼顧家庭生活。貨運公司老闆唐寧（Nick Downing）稱1970年代末加入行業時，在城鎮過夜泊車和使用公共浴室等免費設施很普遍，但現在這些設施大部分都關了，「我們每周在外工作5或6個晚上。我們只希望能有一個具安全感、帶廁所和淋浴的設施」。他稱晚上找合適的泊車地點花上不少時間，可能造成延遲交貨等問題。

（BBC/衛報）