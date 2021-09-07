半世紀最嚴重勞工短缺 英工會促放寬技術簽證

貨車司機焊工屠夫磚匠缺人

英國工業聯盟（CBI）周一（6日）表示，英國必須放寬新的技術移民規則，允許更多外國勞工入境，以緩和疫情和英國脫歐造成的勞工短缺問題。英國自較早前解除大部分新冠疫情限制措施重啟經濟以來，不少企業抱怨缺乏勞工，尤其是酒店、食品加工及物流領域，勞工短缺還導致超市貨架缺貨，甚至餐廳關門。

英國各行各業的勞工需求都深受影響。以屠夫行業為例，《衛報》報道，英國屠宰場的屠夫人手不足為養豬場帶來危機，英國養豬協會警告，除非當局同意暫時放寬簽證規定，以便招募更多人來處理屠宰工作，否則業者可能被迫殺死近10萬頭豬。

CBI表示，貨車司機、焊工、屠夫和磚匠等應被歸類為短缺職業，其中貨車司機短缺使一些僱主提供高達5000鎊（約5.3萬港元）的簽約金和留任獎金。官方數據顯示，職位空缺的數量創下紀錄。

英國政府已經呼籲僱主培訓更多英國人來填補職位空缺，但CBI認為過程需要花上兩年時間。CBI指今年1月1日起，英國的脫歐過渡期結束，大部分歐盟工人無法再與英國自由往來，但由於疫情與移民規例的不確定，業界難以做足準備應對。

CBI又指出，政府沒遵循哪種崗位符合短缺定義的官方建議，對於哪些類型的培訓有資格取得政府學徒計劃支持的規定也太過嚴格。英國政府一直不願放寬移民規則，英國商務部上月拒絕零售商和物流公司就有關豁免貨車司機的要求，並稱該行業應改善薪酬和工作條件，又強調企業應該先聘請本地人。

（路透社/衛報）