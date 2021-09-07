英研究：俄傳媒利用個別網民回應大打文宣

有組織撰親俄留言

威爾斯卡迪夫大學罪行及安全研究中心發現，俄方針對全球16國的32個主要傳媒機構，利用後者報道中部分網民留言作為自家親克宮觀點報道的基礎。研究人員舉出的其一例子是，《每日郵報》網站上月一篇塔利班贏下阿富汗的報道，有2500條公眾留言，但部分被認為是有組織的俄羅斯影響戰一部分。研究人員找出與俄羅斯有關的242個有親俄或反西方留言的西方報道，並利用模式識別（Pattern recognition）技術分析，發現部分留言戶口以有組織的方式撰寫親俄回應。

研究人員稱，喀布爾被進佔後的18個俄方新聞報道，都利用英美網站這些個別讀者的片面留言，以支持俄方對西方自由主義民主制度終結、北約失敗或連繫到西方會否支持烏克蘭的論述。例如有俄羅斯新聞網站發表題為「英國人將塔利班上台比擬為西方文明的終結」。這些報道在俄羅斯發表，還在其他歐洲國家和經Telegram等社交平台進一步放大。

負責研究的學者恩尼斯（Martin Innes）稱，這套「精密」的影響戰策略，建基於主流新聞網站不像社交平台般挹注更多資源去阻止多重或虛假身分的用戶。

（BBC）