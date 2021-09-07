幾內亞民眾慶政變 國際社會籲釋總統

叛變特種兵稱已解散政府

曾在法國海外兵團服役的敦布亞宣稱，「窮困和貪腐肆虐」促使旗下武裝部隊推翻孔戴，聲言已解散政府，「我們將會一起重寫憲法」。其成立的臨時管治組織「全國大會及開發委員會」（CNRD）則要求原政府高官等到國會開會。

孔戴在2010年民主選舉中獲勝上台，他去年10月藉修憲取消任期限制，贏得第二度連任，觸發反對派抗爭。首都科克雷周日有民眾上街，與政變軍人一起慶祝孔戴被推翻，但國際社會紛紛反對軍事政變。美國國務院發聲明譴責幾內亞的軍事奪權，中國、俄羅斯、聯合國、非洲聯盟、西非國家經濟共同體等國際組織發表聲明，譴責任何通過武力接管政府的行為，要求立即釋放孔戴。

幾內亞在孔戴任內藉鋁土礦、鐵礦、金礦和鑽石礦等的收入經濟增長迅速，但很少平民可分享成果，批評者質疑孔戴政府打壓異見聲音。首都科克雷一名居民向路透社稱，儘管孔戴四處宣稱想要打貪，但挪用公款狀况有增無減，這令軍方政變更易成功。

（路透社/新華社/中新社）