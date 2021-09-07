千滯留者被禁搭機離開 美議員：扣作人質

美卿抵卡塔爾斡旋

約12萬人在美軍8月30日深夜撤離行動結束前離開阿富汗，但未能及時登機而滯留的外國人和曾協助外國的阿富汗人安危備受關注。美國共和黨眾議院外交委員會副主席麥考爾（Michael McCaul）接受周日霍士新聞訪問時，稱據機密文件有數百計美國人滯留阿富汗：「我們在扎里沙里夫機場有6架飛機，載有美國公民及翻譯人員，而塔利班扣留他們做人質，以提出要求。」他指塔利班是要藉此換取美國承認其執政地位，才會讓滯留的美國人離開。不過，參與組織包機的退役美國海軍陸戰隊少校蒙塔爾沃（Eric Montalvo）指他認為塔利班並非扣留飛機為人質。

《紐時》引述文件報道，指美軍同意讓3架飛機接載約1000人，包括數十名美國公民到卡塔爾的烏代德（Al Udeid）空軍基地，卡塔爾已為飛機降落發出許可，但須塔利班首先批准飛機離開馬扎里沙里夫。

美聯社引述有阿富汗官員稱，機場有4架預定把數百人送出阿富汗的飛機滯留多日，預定上機的人正待在酒店，有待當局決定他們可否登機。該官員稱問題主因是很多人都沒持有效的旅遊文件。

有當地民眾稱登機客已不在機場，最少10個家庭待在酒店；這批人都沒護照或簽證，聲稱為美、德軍方相關企業工作。

美國國務院發言人稱，沒有可靠方法確認這些包機的基本資料，例如登機的美國人身分等資料，但稱會要塔利班遵守承諾，讓人們自由離開阿富汗。

（CNN/中央社/紐約時報/路透社）

（阿富汗變天）