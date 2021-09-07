塔利班發動總攻 反抗軍稱轉游擊 抵抗陣線領袖指摘巴基斯坦暗助攻

潘傑希爾省長官邸掛塔利班旗

因有高山環繞天險，NRFA盤踞的潘傑希爾河谷過去數十年來成功阻止西方國家及塔利班進佔，如今面臨失陷命運。有NRFA成員指當地被空襲後，塔利班就推進到省內，NRFA的主要發言人達什蒂（ Fahim Dashti）在周日晚上的攻擊中喪生。NRFA的對外事務主管納扎里（Ali Nazary）稱有疑似無人機的攻擊，NRFA指摘巴基斯坦向塔利班提供空中支援。

納扎里否認戰鬥已經結束，強調進入潘傑希爾省不等於勝利，又稱反抗組織成員撤至山區，並會在那裏作武裝抵抗。《金融時報》昨引述納扎里說：「我們改變了策略，48小時前我們在打傳統戰爭，現在已變為游擊戰。」

NRFA：有疑似無人機攻擊

印度傳媒「今日印度」（India Today）昨引述Aamaj News報道，前薩曼甘省議員阿里安賈德（Zia Arianjad）指巴基斯坦用「聰明炸彈」空襲潘傑希爾省。不過，巴國官員否認有派出任何部隊協助塔利班，指塔利班在美軍撤走時取得數架武裝直升機，並有部分前朝政府的阿富汗軍隊機師正為塔利班工作：「塔利班現有能力獨自使用舊型號直升機和機師，發揮其空中力量。」

巴基斯坦數十年來都有支援塔利班，亦是1990年代塔利班控制阿富汗時，3個承認塔利班政權的國家其中之一。《金融時報》報道指巴國情報機構「三軍情報局」（ISI）主管哈米德（Faiz Hameed）在過去的周末抵達喀布爾跟塔利班領袖會面，協助建立軍隊。

塔利班籲前朝部隊加入新政府

NRFA在塔利班8月15日奪得政權之前，大約擁有9000兵員。該組織近日與塔利班的戰事升級。及至周日，NRFA領袖艾哈邁德（Ahmad Massoud）提出過停火建議，敦促塔利班恢復和談。塔利班昨日聲稱取勝後，艾哈邁德向傳媒發放錄音信息，呼籲全國民眾起義對抗塔利班。一段在周一下午公開的錄音中，艾哈邁德指摘巴基斯坦發動空襲以支持塔利班的行動。

塔利班發言人穆賈希德昨日稱，隨着在潘傑希爾省的勝利，代表阿富汗已擺脫戰爭泥沼，而任何企圖進一步反對塔利班管治的行動都會面臨重擊，並呼籲前朝保安部隊人員加入塔利班的部隊。他又稱塔利班將宣布成立臨時政府，稱已作最終決定，現正處理技術問題。他否認塔利班內部對籌組新政府意見分歧。穆賈希德又表示收到消息，過去數天身在潘傑希爾河谷的阿富汗前副總統薩利赫，和NRFA領袖艾哈邁德已逃到鄰國塔吉克。

（金融時報/半島電視台）

（阿富汗變天）