誤信馬匹杜蟲藥防新冠 美多人服用後送醫

伊維菌素是一種用於治療寄生蟲的藥物，可以殺死動物的腸道寄生蟲，經常用於牛、馬這類動物身上，小劑量伊維菌素也獲批准用於人類身上，例如適用於治療頭蝨或疥瘡，不過目前沒有任何研究證實伊維菌素能有效預防新冠肺炎。

加重醫院負擔 已停收新症

美國疾病控制及預防中心（CDC）上月底曾作出警告，舉例指一名男子喝下用於牛的伊維菌素劑量後，開始出現幻覺、精神錯亂、全身顫抖和其他副作用，最後住院治療了9天。美國食品及藥物管理局（FDA）也曾發聲明稱：「你不是一匹馬，你不是一頭牛。」FDA警告服用大劑量的伊維菌素「很危險，會造成嚴重傷害」。

奧克拉荷馬州醫生麥伊萊（Jason McElyea）上周三（1日）對當地電視台表示，服用伊維菌素的民眾佔用了醫療資源，醫院在病牀和人手不足下，暫停接收新患者，他的同事曾被迫將一名新冠重症患者送到距離當地有3個州之遠的南達科他州的醫院。在此情况下，其他患者出現延誤送治問題，包括槍傷的傷者。

（衛報/BBC）