颶風過後墨西哥灣漏油 疑海底油管損毁 油帶22公里長

4級颶風「艾達」上周日（8月29日）登陸美國路易斯安那州。美聯社上周三率先報道，美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）衛星圖片顯示，路易斯安那州富爾雄港（Port Fourchon）對開約3公里的海域，有一道1.6公里棕黑色浮油，沿墨西哥灣海岸向東漂移。

涉事石油公司拒認責任

海岸防衛隊昨稱，初步調查推測那道油污是石油天然氣開採公司Talos Energy海底原油管滲出的。隸屬海岸防衛隊海事安全單位的預防部門與海灣拆解組在監察報告和NOAA衛星圖像，以判斷漏油範圍。一旦確定了泄漏源頭，將配合相應部門制定清理油污與控制滲漏計劃。Talos Energy聘用的非牟利處理漏油組織已在該區布置汲油器和攔油網，減輕事態影響。

Talos Energy表示正領導回應漏油事故，包括已派遣兩艘近30米長的船舶清理油污，安排另一艘船支援私人潛水隊探查漏油位置，並與海岸防衛隊、州方和聯邦政府部門緊密合作。不過該公司拒認責任，聲稱它2017年已於該區停產。

路易斯安那州漏油協調員辦公室接到265宗跟「艾達」相關的漏油等事故，當中32宗較嚴重，包括兩宗涉及海底管道，一宗油井爆炸。該辦公室在調查那些資產屬誰。

拜登明赴新澤西紐約視察災情

「艾達」上周日在南部路易斯安那州登陸，向東北方向移動，是美國墨西哥灣地區有史以來最強颶風之一。艾達在8州引發洪水、龍捲風等災害，紐約州、新澤西州和賓夕法尼亞州為重災區。截至當地時間9月4日，艾達已造成最少65人死亡，部分災區仍處於斷電狀態，其中多地需等到9月底才能恢復供電。美國總統拜登將於周二（7日）前往新澤西州曼維爾（Manville）和紐約皇后區（Queens）視察災情。他上周五到路易斯安那視察時，呼籲美國人團結，力抗全球暖化帶來的極端天氣。

（彭博社/路透社）