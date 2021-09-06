也門胡塞武裝導彈無人機射沙特油設施

沙特攔截擊落 碎片傷兩童

沙特國防部稱在東部城市達曼（Dammam）的市郊攔截一枚導彈，又指另有導彈和無人機在南部奈季蘭（ Najran ）與吉贊（ Jazan）兩省被擊落。國防部發言人稱，空防部隊共攔截及摧毀胡塞武裝所出動的3枚導彈和3架搭載炸彈的無人機。

路透：沙特阿美設施未受影響

沙特東部擁有該國重要的石油基建，過去亦遭遇空襲，其中2019年9月有兩間沙特阿美廠房受襲，導致沙特石油一度減產一半。

沙特阿美暫未回應最新攻擊事件，路透社引述消息稱攻擊未有影響設施，而攻擊落在設施的外圍。

胡塞武裝承認對達曼、奈季蘭與吉贊兩省的沙特阿美設施及軍事基地發動攻擊，但聲稱出動的導彈與無人機數目，跟沙特聲稱擊落的有所出入。胡塞武裝自8月起加強以無人機和導彈發動跨境攻擊，例如在上周二（8月31日）胡塞武裝以無人機攻擊的沙特南部的艾卜哈（Abha）國際機場，造成8人傷，一架民航飛機受損。

胡塞武裝在2014年推翻也門總統哈迪政府、佔領首都薩那後，沙特為首的聯軍在2015年介入當地內戰。由聯合國和美國支持的和談的重點是以解除封鎖胡塞武裝所控制的港口及薩那機場，換取胡塞武裝參與和談，但最近談判停滯，雙方未能達成共識。

（路透社/法新社）