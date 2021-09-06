喀布爾連續兩天婦女示威 塔利班武力鎮壓

示威者稱受電槍金屬棒攻擊

阿富汗私營電視台Tolo新聞報道，「十數名」婦女前天在首都喀布爾帶着花束和橫額擬遊行往總統府，要求享有男女平等乃至參政權利，但遭塔利班攔截和動武對付。有示威者告訴路透社，塔利班用彈匣、電槍擊打婦女，多人流血。一名24歲示威者接受《紐約時報》電話訪問，稱塔利班施催淚氣，用步槍槍托和金屬棍棒等驅趕現場約100名婦女，又用粗鄙言語咒罵她們。她本人反抗及試圖繼續遊行，被塔利班人員推倒及用尖銳的金屬物件擊打後暈倒，頭部傷口縫了5針。

阿富汗過去一周最少有3場小型的婦女權益示威，塔利班文化委員會主席賈拉勒（Muhammad Jalal）上周六批評那些示威「蓄意滋事」，又謂示威婦女「連代表阿富汗0.1%也談不上」。

塔利班8月15日取得政權後，曾表示會顧及女性權益、女性可繼續上學和工作，但其後表示婦女應逗留家中，還曾命令過女士離開工作崗位。

阿富汗本就傾向重男輕女，隨塔利班回朝，女性更隨時可能絕迹於社會生活，身心受壓迫而沒有出路。支援婦女組織「Women for Afghan Women」多年來在全國14省設立32處庇護受虐婦女及其子女的處所，受到塔利班滋擾，現更不能如常運作，須遣散受庇護者，主管、職員要燒毁檔案和逃跑等。此外，20年間為婦女保護法而繫獄的男性親屬，現隨塔利班攻城而逃離監獄，很可能危害那些原受庇護的婦孺。

一些沒有兒子的阿富汗家庭依照舊俗「Bacha posh」，會把年幼的女兒當男孩打扮教養，好使家庭免受恥笑或為生子討吉利，直至果真誕下兒子或女兒踏入青春期。Bacha posh的女兒可享等同男孩子的活動自由。不過專家推測，塔利班當政下，家長為保護女兒免被塔利班抓走，不會再敢這樣，意味女孩享受自由的途徑減少。另外，阿富汗的大學周一開學，塔利班下令女生要穿罩袍戴頭巾，跟男生分開上堂、提早下課，校方要安排女性給女生授課。

（紐約時報/CNN）

（阿富汗變天）