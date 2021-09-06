阿富汗反抗軍戰鬥升級 美警告瀕內戰 G7最快周三與中俄召外長會商討

塔利班發言人卡里米（Bilal Karimi）昨在Twitter表示，鄰近潘傑希爾省（Panjshir）省會巴扎拉克（Bazarak）的魯卡縣（Rukhah）中心和警察總部已被塔利班攻陷，他們俘虜多人及檢獲武器、彈藥和車輛，反抗軍傷亡慘重。卡里米聲稱在巴扎拉克的戰鬥仍然繼續。意大利醫療救援組織Emergency表示，塔利班部隊上周五晚進逼潘傑希爾河谷，抵達他們救援組織設有醫療設施的阿納巴（Anabah）村莊。Emergency稱其設施接收了一些傷者，近日亦有多人逃離當地。

雙方均稱佔上風 惟未提證據

潘傑希爾河谷被群山包圍，易守難攻，在塔利班上一次於1996到2001年間掌權時，亦始終未能取得當地控制權。盤踞當地的「阿富汗民族抵抗陣線」（NRFA）昨聲稱，他們在卡瓦克山口（Khawak pass）包圍了數以千計恐怖分子，塔利班在達什特雷瓦克地區（Dashte Rewak）棄置車輛及裝備。NRFA發言人達什蒂（Fahim Dashti）稱塔利班的宣傳機器嘗試散播分散注意力的信息，指反抗軍準備好繼續對抗任何形式的入侵。

NRFA領袖艾哈邁德（Ahmad Massoud）亦承諾會繼續抵抗攻擊，又呼籲國際社會支援；他周日指有數百名塔利班人員向NRFA部隊投降。艾哈邁德亦在facebook帖文中，讚揚在西部城市赫拉特（Herat）示威爭取權益的女性，顯示阿富汗人未有放棄對公義的追求，稱他們不懼怕威脅。

塔利班稱邀外國嘉賓見證新政府成立

美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）上周六在德國拉姆施泰因空軍基地向霍士新聞就阿富汗目前局勢表示，他評估目前狀况可能會引起內戰，未知塔利班能否鞏固權力、建立管治體系。米利指塔利班若未能鞏固權力，未來3年將會令蓋達組織再崛起，伊斯蘭國（ISIS）或其他恐怖組織壯大。

另一方面，塔利班文化委員會副主任瓦西克（Ahmadullah Wasiq）上周五稱，他們將於兩至3天內公布新政府成員名單，並會邀請國內外嘉賓出席新政府成立大會。

日派代表交涉撤500在阿職員

國際社會密切留意阿富汗局勢發展，日本外相茂木敏充周日在日本放送協會（NHK）節目透露，G7與中俄兩國最快本周三召開外長會議，討論阿富汗問題。茂木又稱為了跟塔利班交涉撤離仍滯留阿富汗的日本大使館約500名當地職員，計劃本周向卡塔爾多哈派遣日本前駐沙特阿拉伯大使上村司作為政府代表。意大利昨日亦確認會將其阿富汗使館遷至多哈。塔利班在多哈設有政治部門，成為組織跟多國交涉的地點。

（路透社/共同社/Axios）

（阿富汗變天）