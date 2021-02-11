指需時審視莫德納數據 紐時：美FDA促縮補針規模

倡暫時只讓BNT接種者補針

華府原擬於本月20日起，給那些打了第二針至少8個月的成人（去年底優先接種的一批）注射第三針BioNTech或莫德納疫苗。不過，莫德納上周三（1日）才開始向當局提交有關補針的數據，到上周五才完成提交監管申請。根據資料，補打一針50微克疫苗的臨牀測試顯示，抗體水平增逾40倍。惟消息人士說，FDA想了解更多有關接種100微克，即跟頭兩針相同分量的成效。

紐時和路透社引述消息人士稱，CDC和FDA上周四（2日）向白宮稱，由於莫德納疫苗的資料未充分，因此建議暫時只讓BioNTech疫苗先參與補針計劃。至於推出單劑式疫苗的強生則仍未向當局提出加入補針計劃，僅稱正與FDA商討中。

（紐約時報/彭博社/路透社）