恐襲疑犯曾遭控反恐法不果 紐總理承諾加快修例

32歲斯里蘭卡籍男子在市郊的Countdown超市砍傷7人後被警員當場擊斃。阿德恩指出，疑兇2011年持學生簽證抵境，2016年因在社交平台發表鼓吹極端主義和同情恐襲的言論，引起警方注意。翌年5月，警方相信他打算到敘利亞，在奧克蘭機場拘捕他，再在其住所搜出極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）的宣傳品和獵刀。疑犯在2018年保釋期間買了一把刀，再次被捕，並因持有刀具等罪名被判囚3年，直至今年7月才獲釋，此後一直受當局監視。

控方去年曾嘗試加控該疑犯反恐法，但遭法院駁回，因在現行法例下，若疑犯只在策劃而非實施恐襲。並不構成刑事罪。前年基督城發生造成51死的槍擊案後，政府提出改革法案，包括將恐襲前期策劃和準備納入反恐法。阿德恩昨日承諾，在國會復會後將盡快通過法案，最遲本月內完成，最大在野黨國家黨亦表態支持。

案發的連鎖超市Countdown昨稱，正考慮應否繼續售賣刀具，決定先將刀具和剪刀下架，保障職員安全，據報其他連鎖超市亦將刀具下架。

（衛報/路透社）