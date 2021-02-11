藍鰭吞拿剔出瀕危名單 IUCN：證持續保育有效

IUCN評估逾13萬種動物、植物、地衣及菇類的保護現狀，其中28%面臨滅絕威脅，即屬「易危」或以上級別。該組織上周五（3日）起在法國召開一連9日的大會，總幹事奧伯爾（Bruno Oberle）表示，吞拿魚數量回升是個「有力迹象」，顯示就算海洋環境的壓力與日俱增，但只要各國緊守可持續的做法，物種仍可恢復過來。在7種吞拿魚物種中，有4種呈回復正常趨勢，速度最顯著的是被捕獵食用的大西洋藍鰭吞拿魚，南方藍鰭吞拿魚亦由「極危」下調一級至「瀕危」，長鰭吞拿魚和黃鰭吞拿魚被列為「無危」，但部分地區的吞拿魚數量仍令人憂慮，如大西洋西部的藍鰭吞拿魚。

吞拿魚是最具商業價值的魚類之一，在過度捕撈下，大多數吞拿魚物種在2011年被列為受威脅，引起關注，此後環保界和業界採取不同對策保育吞拿魚，包括嚴格制定捕撈限額和打擊非法捕撈。IUCN昨日公布設立「綠色狀態」（green status），為首個評估物種恢復和衡量保育影響的全球指標。

氣候變化威脅 科莫多龍列「瀕危」

與此同時，鯊魚和鰩魚數量持續下降，約1200個物種中有37%受威脅，主因包括捕撈、氣候變化和污染。IUCN亦正加強對珊瑚和深海蝸牛等海洋物種的監測，了解氣候變化和深海採礦等帶來的影響。

除了海洋生物，氣候變化亦尤其影響在小島嶼或生物多樣性熱點特有的動植物，如印尼的科莫多龍。科莫多龍的棲息地本來已很細小，只分佈於印尼科莫多國家公園及鄰近的弗洛勒斯島。IUCN警告，隨着氣候變化，在未來45年，海平面上升預計將令科莫多龍的棲息地至少縮小30%。

（BBC/法新社/路透社）